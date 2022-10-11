Kızım Meryem’i sevgilim öldürdü

Gaziantep'te scooter'dan düşerek öldüğü öne sürülen 3 yaşındaki Meryem'in şüpheli ölümünün üzerindeki sis perdesi kalktı. Almanya'da bulunan anne Melisa Ünal, canlı yayında kızını sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti. Almanya'nın Dormagen kentinde yaşayan Melisa Ünal (22), sosyal medyadan tanışıp Gaziantep'te yanına gittiği sevgilisi Recep Aldemir'in yanına yerleşmişti. Ünal'ın 3 yaşındaki kızı Meryem'in ölümünün ardından babası Doğukan Ünal, Atv'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılarak kızının ölümünün araştırılmasını istemişti. Recep Aldemir'in ailesi tarafından kızına şiddet uygulamakla suçlanan anne Melisa Ünal ise dün canlı yayında şoke eden itiraflarda bulundu.Ünal, "Olay günü kızım Asya ile çizgi film izliyordum. Meryem uyuyordu. Ağlayarak yanıma geldi. Recep Meryem'i alıp içeriye gitti. Ağlama diye bağırıp çağırıyordu. Meryem, 'Baba yapma' diye bağırınca içeriye gittim. Kızım Recep'in kollarında baygın haldeydi ve çıplaktı. 'Bu çocuğa ne yaptın' diye sordum. Sonra Meryem'i soğuk suyun altına tuttu. Ambulansı aradık. Recep beni hiç konuşturmadı. Almanya'ya zorla gönderdi. Çocuğumun cenazesine gitmek istediğimde her türlü engel oldu. 'Beni bir an önce buradan kurtar. Beni Almanya'ya götür. Beni sadece sen kurtarabilirsin' dedi. Gerçekleri anlatmamamı, Scooter'den düştüğünü söylememi istedi" diye konuştu. İtiraf üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Recep Aldemir'i saklandığı yerde gözaltına aldı.