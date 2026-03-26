Kızımız yuvamızda güvenle büyüyecek

Asrın felaketinde Hatay'daki evleri yıkılan ve TOKİ'nin Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde yaptığı yeni yuvalarına taşınan Ozan-Hatice Kübra Süral çifti, 26 Ekim 2024'te Hatay'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri çocuk sözünü tuttu. İlk yavrularını kucaklarını alan ve adını 'Aysima' koyan Süral çifti, "Kızımız, kaya gibi sağlam yeni yuvamızda güvenle büyüyecek. Cumhurbaşkanımız bize verdiği sözü tuttu. Biz de ona verdiğimiz sözü tutacağız. Allah nasip ederse 3 çocuk yapacağız. En büyük hayalimiz kızımızın Tayyip dedesinin elini öpmesi" diye konuştu.

'ERDOĞAN 3 ÇOCUK İSTEDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlerinin anahtarını verdiği Süral çiftine "Kaç çocuğunuz var?" diye sormuş, Süral çifti de "Yeni evliyiz , daha çocuğumuz yok" demesi üzerine Erdoğan "O zaman 3 çocuk" demişti. Erdoğan'a 3 çocuk sözü veren çift yaklaşık 1 ay önce Aysima adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı.

AYSİMA 1 AYLIK OLDU

Kucağında bir aylık bebeği ile SABAH'a konuşan Hatice Kübra Süral, "Bizimle Cumhurbaşkanı gibi değil de aile büyüğü gibi samimi ve içten sohbet etmişti. '3 çocuk yapın' derken karşımda sanki kendi babam vardı" dedi.

DOĞUM DEFNE HASTANESİ'NDE

Hatice Kübra Süral, doğumunu depremin ardından 60 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nde yaptı. Hastanenin 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu anlatan Süral, "Doktorlarımız ve personel doğum süresince bizimle yakından ilgilendi. Eğer erkek olsaydı adı 'Recep Tayyip' olacaktı. Ama Rabb'im bana dünya tatlısı gibi bir kız çocuğu nasip etti. Nasip olur da diğer yavrularımdan birisi erkek olursa adı şimdiden belli. En büyük hayalim kızımın Tayyip deseninin elini öpmesi. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. O bir dünya lideri" dedi.

'EVLER RESMEN BEDAVA'

Bir yandan yeni evlerine taşınmanın diğer yandan ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Ozan Süral ise şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz 3 çocuk sözünü yerine getireceğiz. Eğer Cumhurbaşkanımız başımızda olmasaydı biz bu evlere kavuşamazdık. Her zaman yanımızda durdu. Ev fiyatlarını açıklayınca ayrıca bir mutluluk yaşadık. Bedava denilecek rakama ev sahibi oluyoruz."