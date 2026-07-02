Kızına verdiği sözü tuttu üniversiteden mezun oldu

bfelaketi depremlerde Hatay'da yıkılan evlerinde eşi Mahmut Aydemir (55), kızı Esenay (26) ve oğlu Alperen'i (20) kaybeden Hülya Aydemir (51), kendisi de sağ bacağını enkazda bıraktı. Aydemir, kızına verdiği sözü tutup üniversiteyi bitirdi. Hülya Aydemir, "Üniversiteye kızımla beraber gidip kayıt yaptırmıştık. 'Bana bir söz ver anne, ne olursa olsun bu bölümü bitireceksin' demişti. Ben de o sözü yerine getirebilmek adına gece-gündüz çalıştım ve kızıma verdiğim sözü tuttum" dedi.

SÖZÜ HEP AKLIMDA

Hülya Aydemir, duygularını şu sözlerle anlattı: "2022 yılında üniversite kayıtlarına birkaç gün kala Alperen'im bana, 'Anne, gel beraber sınava girelim zamanını okuyarak değerlendirmiş olursun' diyerek beni ikna etti ve aynı okulda sınava girdik. İkimiz de kazandık. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nü tercih ettim. Kayıt yaptık, üniversitenin giriş kapısında kızım bir fotoğrafımı çekti ve '4 yıl sonra aynı yerde bir fotoğraf daha isterim' dedi. Sonra bana 'Annem söz ver, başına ne gelirse gelsin, üniversiteyi bitireceksin' demişti. Ben de söz demiştim. 2. dönem başlamadan deprem oldu ve ben onları kaybettim. Önce devam etmek istemedim ama çocuklarıma verdiğim söz vardı. İçimdeki acıyla derslere çalıştım. Her pes etmek istediğimde o söz, bana devam etmem gerektiğini hatırlattı. Sözümü tuttum ve mezun oldum. Onları çok özlüyorum ve çok seviyorum."