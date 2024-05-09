Kızına yapılan fotoğraf şantajı bir babayı katil etti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, kızının eski sevgilisi Arda Demirci'yi (19) tüfekle vurarak öldüren ve polise teslim olan Mehmet Akkel (54) tutuklanırken, cinayetin de detayları ortaya çıktı. İddiaya göre Mehmet Akkel'in kızı İ.A., aynı mahallede oturan sevgilisi Arda Demirci'den ayrıldı. Ancak Demirci, "Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim" diyerek şantaj yaptı. Şantaja dayanamayan genç kız da durumu anne ve babasına anlattı. Bunun üzerine Mehmet Akkel, eşiyle birlikte Arda Demirci ile görüşerek kızını rahat bırakmasını istedi. Ancak uyarıları dinlemeyen Arda Demirci, şantajlarını sürdürdü.Olay günü yine eşiyle birlikte Demirci'nin evine giden Mehmet Akel, bir kez daha uyardı. İddiaya göre Demirci ise çifti küfrederek evden kovdu. Akkel çifti de kendi evlerine döndü. Ardından çiftin evlerinin önünden geçen Demirci, durup tekrar küfretti. Bunun üzerine evdeki tüfeği alan Mehmet Akkel, Demirci'yi öldürdü. Mehmet Akkel ifadesinde, "Bizi küfrederek evinden kovunca, kendi evimize döndük. Sinirim çok bozulmuştu. O sırada sokaktan geçerken, evimin önünde durup bize küfretti. Bu durumu daha fazla kaldıramadım. Keşke böyle olmasaydı" dedi.SABAH