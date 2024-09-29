Kızından gelen can: Kızının böbreğiyle hayata döndü

Kırıkkale'de yaşayan Gürbüz Kaya, yaklaşık 20 yıldır şeker hastalığıyla mücadele ediyordu. 2014 yılında iki kez by-pass geçiren Kaya, yaşadığı sağlık sorunlarına ek olarak iki yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi aldı. Şeker hastalığı nedeniyle böbrek yetmezliği gelişen Kaya'nın yaşam kalitesi giderek kötüleşmeye başlamıştı. Doktorlar, Kaya'nın böbrek nakli olmadan sağlıklı bir yaşam sürdüremeyeceğini belirttiler. Aile, nakil süreci için Kırıkkale'de ve çevre illerdeki sağlık kuruluşlarına başvurdu.

DONÖR KIZI OLDU

Gürbüz Kaya'nın 39 yaşındaki kızı Rabia Kaya, babası için hiç düşünmeden donör olmayı kabul etti. Kırıkkale'de özel bir sektörde yönetici olarak çalışan Rabia Kaya, gerekli tetkikleri yaptırdı. Tahlil sonuçlarının uygun olması ve doktorların onayı ile ameliyat kararı alındı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Ankara'da özel bir hastanede, baba ve kızı için böbrek nakil operasyonu başlatıldı.

BAŞARILI BİR AMELİYATLA YENİDEN DOĞUŞ

TOBB ETÜ'de yapılan ameliyata, Böbrek Nakli Program Direktörü Prof. Dr. Acar Tüzüner, Prof. Dr. İhsan Ergün, Dr. Mustafa Anıl Turhan ve Nakil Koordinatörü Şeyma Yıldırım katıldı. Rabia Kaya'dan alınan böbrek başarılı bir şekilde baba Gürbüz Kaya'ya nakledildi. Ameliyat sonrasında hastanede tedavi sürecini tamamlayan baba ve kızı, taburcu edilerek evlerine döndü. Doktorlar, naklin ardından uyum sürecinin de olumlu geçtiğini ve ailenin sağlığına kavuştuğunu belirtti.

KIZIM BANA HAYAT VERDİ

Ameliyat sonrası duygularını dile getiren Gürbüz Kaya, kızı Rabia'ya minnettar olduğunu ifade etti. "Kızım hiç düşünmeden bana böbreğini verdi. Allah ondan razı olsun, Allah herkese böyle bir evlat nasip etsin. Şu anda uyum süreciyle ilgili olumsuz giden hiçbir şey yok, her şey çok şükür yolunda. Kızıma ve ameliyatta emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. Kaya, ayrıca böbrek nakli konusunda tereddüt yaşayanlara cesaret vererek, "Korkacak bir şey yok, doktorlarımız işlerinde çok uzman. Her şey sorunsuz geçti" diye ekledi.

BABAM İÇİN TEREDDÜT ETMEDİM

Babasına yeni bir hayat armağan eden Rabia Kaya, bu süreçte yaşadıklarını duygusal bir şekilde paylaştı: "Babamın yaşadığı duruma daha fazla kayıtsız kalamazdım. Şeker hastalığı ve böbrek yetmezliği onu çok yıpratmıştı. Benim babam için yapabileceğim en iyi şey, ona sağlığını geri kazandırmaktı. Ameliyatımız başarılı geçti, babam şu an çok şükür iyi. Herkes, ailesi için böyle kararları düşünmeden verebilmeli. Allah, babama ve herkese uzun ömürler versin."