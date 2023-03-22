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Giriş Tarihi: 22.3.2023 11:04 Son Güncelleme: 22.3.2023 11:33

Aydın'da korkunç olay: Kızını darp eden kocasına kızıp intihar etti

Aydın'da kızını darp eden kocası M.Çankaya'ya kızan Elena Çankaya (41), 3. kat balkonundan atlayarak intihar etti. Elena Çankaya olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aydın’da korkunç olay: Kızını darp eden kocasına kızıp intihar etti

Aydın'ın Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi, Eski Çine Caddesi üzerinde meydana gelen olayda baba M. Çankaya ile kızı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından M. Çankaya, kızını darp etmeye başladı. Kızının gözü önünde darp edilmesine engel olamayan Elena Çankaya sinir krizi geçirdi.

Bir anda bunalıma giren Elena Çankaya, 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atladı. Bağrışma seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri anne Çankaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir süre apartmanı giriş çıkışlara kapattı.

Olay yerinde bulunan baba M.Çankaya ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Haberi alarak olay yerine gelen ailenin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Olay ile ilgi çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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Aydın'da korkunç olay: Kızını darp eden kocasına kızıp intihar etti
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