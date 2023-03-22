Aydın’da korkunç olay: Kızını darp eden kocasına kızıp intihar etti

Olay yerinde bulunan baba M.Çankaya ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Haberi alarak olay yerine gelen ailenin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Olay ile ilgi çok yönlü soruşturma başlatıldı.