Aydın’da korkunç olay: Kızını darp eden kocasına kızıp intihar etti

Aydın'ın Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi, Eski Çine Caddesi üzerinde meydana gelen olayda baba M. Çankaya ile kızı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından M. Çankaya, kızını darp etmeye başladı. Kızının gözü önünde darp edilmesine engel olamayan Elena Çankaya sinir krizi geçirdi.
Bir anda bunalıma giren Elena Çankaya, 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atladı. Bağrışma seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri anne Çankaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir süre apartmanı giriş çıkışlara kapattı.