‘Kızını göreceksin’ yalanına inanıp dehşeti yaşadı

İzmir'de yaşayan Aylın Güler (30), devlet korumasındaki 8 yaşındaki kızını göreceğini düşünerek ayrı yaşadığı eşinin arkadaşı A.E.'ye evinin adresini verdi. A.E. de eve gelip Aylin Güler'i otomobiliyle aldı. Yolda giderken aynı araca binen eşi tarafından bir eve götürülen Güler, öldüresiye dövüldükten sonra 4'üncü katın balkonundan atıldı. Ağır yaralanan talihsiz kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Aylin Güler'in hayati tehlikesi sürerken kaçan Okan Güler ile ona yardım eden A.E. her yerde aranıyor. Talihsiz kadının annesi Emine Kıral, "Kızım defalarca darp edildi, defalarca şikâyetçi oldu. Bize bu acıyı yaşatanların bir an önce yakalanıp adalet önünde hesap vermesini istiyorum" dedi.