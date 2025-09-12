Kızını kurtardı kendi öldü

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Konya'nın Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerindeki Hadimi Parkı önünde meydana geldi. Bedensel engelli kızı Dilek Bilen (43) ile geri dönüşüm malzemesi toplayan Şerife Bilen (69), kızını tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçirmek istedi. Anne Bilen, cadde üzerinde ilerledikleri sırada kendilerine doğru gelen Nurettin Oğuzdeger idaresindeki TIR'ı son anda fark etti.

Kızının tekerlekli sandalyesini iterek hayatını kurtardı. Ancak kendisi TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde annenin hayatını kaybettiği tespit edilirken, kızı Dilek Bilen ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bilen'in cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, TIR sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan anne ve kızının kendilerine kırmızı ışık yanarken karşıya geçmeye çalıştığı, bu sırada da TIR'a yeşil ışığın yandığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.