Kızını vermemek için canına kıydı

İstanbul'un Zeytinburnu sahilinde önceki gün saat 22.00 sıralarında balık tutmaya gelen vatandaşlar denizde hareketsiz şekilde bir kız çocuğu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinde sudan çıkarılan kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Sahil güvenlik ekiplerinin denizdeki arama çalışmaları sürerken yaklaşık 1 saat sonra sudan ikinci ceset çıkarıldı. İncelemelerde cesetlerin Fatmanur Çelik (30) isimli kadın ve 8 yaşındaki kızı İ.Ş.'ye ait olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar sonrası iddiaya göre anne hasta olan çocuğunun tedavi sürecine de izin vermedi. Devlet süreci başlatmak için defalarca girişimde bulundu ancak kadın çocuğu vermedi. Sağlık sorunu artınca koruma altına alınıp sürecin başlatılması kararı alınınca kadın çocuğu kaçırmaya başladı. Son olarak ise sahile gittikleri belirlendi.
CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU
Hayatını kaybeden 8 yaşındaki İ.Ş.'nin İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinsel istismar davasında mağdur olduğu, sanık olarak da babası Ayhan Ş.'nin yargılandığı öğrenildi. 2024 yılından bu yana devam eden davanın duruşmasının 5 Mayıs 2026'da görüleceği öğrenildi.