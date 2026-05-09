Kızını vuran damadını öldüren kayınvalideyi komşuları alkışlarla karşıladı
Giriş Tarihi: 9.05.2026 21:19

İstanbul Kağıthane'de boşanma aşamasındaki kızını tabancayla yaralayan damadı Rüzgar E.’yi bıçakla öldüren kayınvalide Delal A. mahalledeki komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.

Olay, 6 Mayıs günü saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar E. (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'nin (26) evine gelmiş ve taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyümüştü. Rüzgar E.'nin, yanındaki ruhsatsız tabancayla ateş etmesi sonucu eşi Nurşin E. yaralanmıştı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla damadına müdahale eden kayınvalide Delal A., Rüzgar E.'yi göğsünden bıçaklamış ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan damat hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası gözaltına alınan kayınvalide ile kızı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan kayınvalide Delal A. ile Nurşin E., 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Adliyeden ayrılıp evine dönen anne Delal A. ve kızı mahalleli tarafından alkışlarla karşılandı.

