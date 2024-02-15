Kızının ardından anne de yaşam savaşını kaybetti

Kaza, 4 Şubat'ta Kastamonu'nun Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Hatice Şimşek idaresindeki elektrikli üç tekerlekli moped ile Cihan Ö. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. İstinat duvarına çarparak devrilen elektrikli mopeddeki anne Necla Şimşek (64) ile kızı Hatice Şimşek (44) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hatice Şimşek yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan anne Necla Şimşek ise Cide İlçe Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 11 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden 64 yaşındaki Necla Şimşek de hayatını kaybetti.

HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ 1.92 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKMIŞTI

Kazanın ardından olay yerinden kaçan ve kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanan hafif ticari aracın sürücüsü 55 yaşındaki Cihan Ö., tutuklandı. Cihan Ö.'nün aracı kullandığı sırada 1.92 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.