Kızının erkek arkadaşını yaralayan baba tutuklandı

Şirinevler Mahallesi Bestekâr Caddesi üzerindeki Yüksel Apartmanı'nda meydana gelen olayda, Murat K. ile kapısına gelen kızının erkek arkadaşı Berk H. (23) arasında çıkan tartışma büyüdü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat K., evde bulunan av tüfeğiyle gencin ayaklarına ateş etti.

Ayağından yaralanan Berk H., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan şüpheli Murat K., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Murat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.