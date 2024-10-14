Kızının gözleri önünde öldürüldü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan Huriye Özkan (44), bir süre dini nikâhla evli kaldığı aynı zamanda kuzeni olan Ömer Teker'den (49) ayrıldı. Tekrar bir araya gelmek isteyen Ömer Teker, Huriye Özkan'ı tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine savcılığa başvuran Özkan, uzaklaştırma kararı aldırdı.Önceki akşam Huriye Özkan'ı arayan Ömer Teker, 'Son kez konuşalım' diyerek parka çağırdı. Huriye Özkan 17 yaşındaki kızı N.Ö.'yü de yanına alarak parka gitti. Ömer Teker yine reddedilince, Huriye Özkan'ı 8 yerinden bıçakladı. Annesini kurtarmak isteyen N.Ö. de yaralandı. Hastaneye kaldırılan anne kızdan Huriye Özkan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ömer Teker, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.