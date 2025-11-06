Haberler Yaşam Haberleri Kızının sevgilisi tarafından öldürülmüştü: O kıza hapis cezası! Kan donduran 'tehdit' iddiası...
Giriş Tarihi: 6.11.2025 16:51

Samsun’da öldürülen güzellik merkezi sahibi annesini daha önce bıçakla tehdit ettiği ortaya çıkan genç kız yargılandığı mahkemece 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Anne Arzu Açıkgöz'ü kızının erkek arkadaşı tabancayla vurarak öldürmüş, kaçamayınca aynı silahla intihar etmişti.

Samsun'da güzellik merkezi sahibi Arzu Açıkgöz (47), 20 Aralık 2024'te Atakum ilçesi Yeni Mahalle'deki evinde kızı Dila Açıkgöz'ün (23) erkek arkadaşı Mert Okumuş tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Mert Okumuş öldürdüğü kadının aracını alıp olay yerinden kaçarken, peşine düşen polise yakalanacağını anlayınca seyir halindeki araçta tabancayla kendini vurarak hayatına son verdi.

Vefat eden Arzu Açıkgöz'ün kardeşi Murat A., olaydan önce Dila Açıkgöz'ün annesini bıçakla tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Dila Açıkgöz hakkında annesini öldürülmeden 2 hafta önce bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle Samsun 18. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Tanık ifadelerine göre annesini bıçakla "Seni öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği tespit edilen Dila Açıkgöz, mahkemece "Öz annesini bıçakla tehdit etmek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezasında indirim yapılmadı.

