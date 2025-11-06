Kızının sevgilisi tarafından öldürülmüştü: O kıza hapis cezası! Kan donduran ’tehdit’ iddiası...

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Vefat eden Arzu Açıkgöz'ün kardeşi Murat A., olaydan önce Dila Açıkgöz'ün annesini bıçakla tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Dila Açıkgöz hakkında annesini öldürülmeden 2 hafta önce bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle Samsun 18. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Tanık ifadelerine göre annesini bıçakla "Seni öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği tespit edilen Dila Açıkgöz, mahkemece "Öz annesini bıçakla tehdit etmek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezasında indirim yapılmadı.