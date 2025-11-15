Kızının yanında babasına saldıran kişi yakalandı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde aracıyla başka bir sürücünün önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren K.Ü yakalandı.

YENİ TRAFİK KANUN TEKLİFİ YOLDA

Gündemdeki yeni Trafik Kanunu Teklifinde, trafikte saldırgan davranışlar için önemli değişiklikler yer alıyor. İlk kez kanuna eklenen maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yolu kapatan sürücülere 180 bin TL idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak, araç 60 gün trafikten men edilecek.

"BU TÜR DAVRANIŞLAR TOPLUMUN HUZURUNU ZEDELİYOR"

Trafikte yol kesmek, saldırı girişiminde bulunmak ve vatandaşların can güvenliğini riske atmanın kabul edilemez olduğunu belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu tür davranışlar hem trafik güvenliğini yok saymakta hem de toplum huzurunu zedelemektedir. Benzer bir durumla karşılaşan vatandaşlarımız, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunabilir. Gereği yapılacaktır" dedi.