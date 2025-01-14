Kızlarının organlarını el sallayarak uğurladılar

Rize'de merkeze bağlı Şalarha Beldesi'nde yaşayan Ali Faik Yılmaz (56) ve kızı Medine Yılmaz'a (18) 3 Ocak günü yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Baba hafif yaralanırken ağır yaralanan kızı kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak dün 11 günlük yaşam savaşını kaybeden genç kızın beyin ölümü gerçekleşti. Kazadan 6 ay önce televizyonda gördüğü bir haberin ardından organlarını bağışlamak istediğini söyleyen Medine'nin vasiyetini yerine getiren ailesi de tüm organlarını bağışladı. Bunun üzerine genç kızdan alınan böbreklerden biri Sivas'a, diğer böbreği, karaciğeri ve korneaları ise Samsun'a gönderildi. Genç kızın ailesi ise transfer edilmek için özel dolaplarla hastaneden çıkarılan Medine'nin organlarını, gözyaşları içerisinde el sallayarak uğurladı.

'BİRÇOK KARDEŞ KAZANDIM'

Medine Yılmaz'ın ablası Merve Yılmaz ise, "Aile olarak buna karar vermemiz çok zor oldu ama kardeşimin organlarının başka bedenlerde can bulması bizim için gurur verici oldu. Kardeşimin organları kime gidecek bilmiyorum ama beni bir ablaları olarak görmelerini istiyorum. Ben bir kardeş kaybettim ama yerine çok kardeş kazandığım düşünüyorum" diye konuştu. RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Alihan Madran ise "Organ bağışını kabul ettikleri için 5 hastamıza ikinci bir şans doğdu. Verdikleri karardan ötürü hasta yakınlarına, organ bağışlanacak kişiler adına teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.