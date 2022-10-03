Haberler Yaşam Haberleri Kızma Birader Nasıl Oynanır? Kızma Birader Kuralları Neler, Kaç Zarla ve Kaç Kişi Oynanır?
Giriş Tarihi: 3.10.2022 14:26 Son Güncelleme: 3.10.2022 14:27

Kızma Birader Nasıl Oynanır? Kızma Birader Kuralları Neler, Kaç Zarla ve Kaç Kişi Oynanır?

Özellikle kalabalık arkadaş gruplarıyla oynanan kızma birader oyunu nasıl oynanır sorusu sıklıkla araştırılır. Masa başı oyunları arasında yer alan kızma birader oyunu kuralları da merak edilmiştir. 2 ila 4 kişi arasında oynanan kızma biraderi oyunu kaç zarla ve kaç kişi ile oynanır sorusuna dair detayları sizler için derledik. Kızma birader nasıl oynanır başlıklı yazımız sizlerle.

Kızma Birader Nasıl Oynanır? Kızma Birader Kuralları Neler, Kaç Zarla ve Kaç Kişi Oynanır?

Sevdiklerinizle birlikte oynayabileceğiniz oyunlar arasında yer alan kızma birader, belirli kurallar çerçevesinde oynanır. Özellikle arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz kızma birader oyununun kaç zarla ve kaç kişi ile oynandığı merak edilip araştırılır. Alman klasik masa oyunlarından birisi olan bu oyun, Avrupa ülkelerinde "Ludo" olarak bilinir. Hint bir masa oyunu olan "Pachisi" ile benzer özellikleri gösteren kızma birader oyunu geleneksel oyunlardan birisidir. Arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin merak ettiği kızma birader nasıl oynanır sorusu sıkça karşımıza çıkmıştır. Kızma birader oyununa dair detaylar yazımızın devamında. İşte merak edilenler...

Kızma Birader Nasıl Oynanır

Çocukluk yıllarının vazgeçilmez oyunu olan kızmabirader oyunu nasıl oynanır sorusu araştırılan konular arasında yer almıştır. Kızma birader oyununu oynamak için belli başlı kuralları da bilmek gerekir. Oyunda öncelikle piyonların oyun içine nasıl yerleştireceğini bilmek gerekecektir. Oyunda 4 farklı renk olmak üzere toplam 16 piyon ve zar bulunur. Kızma birader oyununda 4 ana renk yer alır. Oyunda her oyuncu bu renklerden birisini seçer ve oyunu başlatır. Oyunda en temel amaç, elindeki piyonları diğer oyunculardan önce bitirmektir. Zar ile oynanan kızma birader, oynayan kişi için de bir şans oyunudur. Oyunda piyonlar arasında birbirini yeme durumu da vardır. Bu durumda karşı tarafın piyonlarını yiyerek, en başa dönmesini sağlayabilirsiniz.

Kızma Birader Kuralları

Sıklıkla oynanan masa oyunlarından birisi olan kızma birader oyununun kuralları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Oyuna her oyuncu 4 adet piyon ile başlar. Oyundaki en önemli kural ise, oyuncunun oyuna başlamadan önce zar ile 6 atmasıdır. Bu durumda piyonları oyuna dahil etmek için 6 sayısı çıkana kadar bekletilir. Kızma birader oyununda aynı karede iki piyon bulunamaz. Bu durumda rakibin piyonu aynı kareye gelirse, burada bulunan piyon tekrar kaleye geri gönderilir. Bu işlemin oyundaki adı, "piyon kırma"dır. Kızma birader oyununda zar ile atılan 6 sayısı, oyuna yeni piyonun girmesine de olanak sağlar. Aynı zamanda oyunda atılan zar ile rakip oyuncunun üzerinden atlanabilir.

Kızma Birader Kaç Kişi Oynanır

Kızma birader oyunu oynamak isteyen kişiler, bu oyun kaç kişi ile oynanır sorusuna cevap ararlar. Eğlenceli oyunlar arasında yer alan kızma birader oyunu 2 ile 4 oyuncu arasında oynanır. Oyunda 4 farklı renk bulunmakla birlikte 4 kişi için 4 farklı renkte piyon seçme durumu vardır. En az 2 en fazla 4 kişinin oynayabileceği kızma birader oyunu eğlenceli oyunlardan birisidir.

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Kızma Birader Nasıl Oynanır? Kızma Birader Kuralları Neler, Kaç Zarla ve Kaç Kişi Oynanır?
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