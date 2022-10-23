KKTC’de 13 yaşındaki çocuğun kalbi 53 yaşındaki Adem Gökalp’e nakledildi

Ailesi tarafından bağışlanan 13 yaşındaki çocuğun kalbi 2 kez kalp ameliyatı olmuş 5 yıldır yapay kalple hayata tutunan Adanalı Adem Gökalp'e uygun olduğu belirlendi. Bu dakikada itibaren zamana karşı yarış başladı. Akdeniz Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinden Prof. Dr. Ömer Bayezid, Prof. Dr. Cengiz Türkay hava yolu ile KKTC'ne gitti. 13 yaşındaki çocuğun kalbi Burhan Nalbantoğlu Hastanesi kalp cerrahisi uzmanları Dr. Hasan Birtan, Dr. Ozan Emiroğlu, Dr. Çağın Zaim'in cerrah olarak katıldığı ameliyat, anestezi uzmanları, perfüzyonist, teknisyen ve hemşirelerden oluşan 12 kişilik bir ekip tarafından 4 saatlik operasyon ile başarıyla gerçekleştirildi.

SAĞLIK BAKANI TEŞEKKÜR ETTİ

Nakilin ardından 5 yıldır kalp bekleyen Adem Gökalp sağlığına kavuştu. Ameliyattan sonra nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Dr. Ömer Bayezid ve Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Birtan ile birlikte KKTC Sağlık Bakanı Dr. İzlem Gürçağ ile bir araya geldi. Bakan Dr. İzzet Gürçağ, KKTC'tinde 4'üncü kalp naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Bayezid'e teşekkür etti. Prof. Dr. Bayezid ise hastane imkanlarının çok iyi, personelinin eğitimli ve özverili olduğunu belirterek, "Dünyadaki en prestijli ameliyat olan kalp naklini yapabilecek imkanlara ve çalışan tıbbi personele sahip olduğu için Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının çok şanslı. Bir insanın başka bir insana yapacağı en değerli yardımın organ bağışıdır. Hayır sever ailenin yaptığı bağışla kalp naklinin yanı sıra iki böbrek, bir karaciğer nakli yaptı. 4 hasta sağlığına kavuşma imkanı buldu" dedi.

SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM

Adem Gökalp kalp naklinin ardından sağlığına yeniden kavuştuğunu söyledi. Kalbinin 4 saatte 40 yaş birden gençleştiğini de belirten Gökalp, nakli geçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinden Prof. Dr. Ömer Bayezid, Prof. Dr. Cengiz Türkay ile Burhan Nalbantoğlu Hastanesi kalp cerrahisi uzmanları Dr. Hasan Birtan, Dr. Ozan Emiroğlu, Dr. Çağın Zaim'in cerrah olarak katıldığı ameliyat, anestezi uzmanları, perfüzyonist, teknisyen ve hemşirelere teşekkür etti. Bağışçı aileye de seslenen Gökalp, "Siz yaptınız bağışla bir hayat kurtardınız. Ölene kadar evladınız ve sizse dua edeceğim" dedi.

4 KİŞİYE CAN OLDU

Öte yandan geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 13 yaşındaki çocuğun ailesi tarafından bağışlanan organları 4 kişiye can oldu. Kalbi Adem Gökalp'e nakledilirken iki böbreği yine KKTC'de organ beklen hatalara takıldı. Karaciğeri ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hastaya nakledildi.