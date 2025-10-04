Klasik otomobiller doğu Anadolu yollarında

Azerbaycan ve Gürcistan'ı gezdikten sonra Türkiye'ye geçen Belçikalı klasik otomobil sevdalıları, 6 günde Doğu Anadolu'yu gezecek. Belçika'da yaşayan 28 klasik otomobil sahibi, Kafkasya gezisi için araçlarını, gemiyle İstanbul'a, buradan da TIR'la Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gönderdi. En eskisi 1928 model olan araçlarıyla önce Azerbaycan'ı, ardından da Gürcistan'ı gezen, aralarında Amerika ve İspanya vatandaşının da bulunduğu grup, Türkiye gezisine ise Erzurum'dan başladı.

Erzurum'un simge yapılarından Çifte Minareli Medrese ile Üç Kümbetler'i gezerek bilgi alan gruba büyük ilgi gösteren vatandaşlar, klasik otomobillerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Grup, 6 günlük gezide Bayburt Baksı Müzesi, Erzincan, Kemaliye, Malatya, Nemrut, Şanlıurfa, Göbeklitepe, Gaziantep ve Adana'yı gezecek. Ardından, Mersin'den gemiyle ülkelerine dönecek.

"GEZİ HARİKA VE ETKİLEYİCİ"

Katılımcılardan Pol Derıe "Herkesin gittiği İstanbul'dan farklı olması için Erzurum'u seçtik. Gezi harika ve etkileyici" dedi. Organizasyonu düzenleyen turizm şirketinin genel müdürü Ayşe Yağcı Büyükpınar ise "Bu yıl da programlarına bu kez Türkiye'nin doğusunu dahil ettiler" dedi.