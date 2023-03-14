Klavye Değiştirme Kısayol Tuşu – Bilgisayarda Klavye Değiştirme Kısayolu Nedir?

Klavye değiştirme kısayol tuşu F ve Q klavyeye göre farklılık gösterir. Bunun yanında laptop klavye değiştirme kısayolu nedir konusu da önem taşımaktadır. Masaüstü bilgisayarlarda ve laptoplarda tuşlar farklılık gösterebilir. Kısayol tuşlarını bilmek kişilere zaman kazandırdığından klavye değiştirme tuşu da her kullanıcı için önemlidir. Bilgisayarda klavye değiştirme kısayolu nedir sorusunun yanıtlarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Klavye Değiştirme Kısayol Tuşu

Klavye üzerinden çeşitli kısayollar kullanmak kullanıcılara ciddi anlamda zaman kazandırmaktadır. Kısayolları kullanabilmek için aynı anda birkaç tane tuşu kullanmanız gerekebilir. Kişilerin en çok işlerine yarayan kısayollardan birisi de klavye değiştirme kısayol tuşudur. Kısayolu kullanarak klavyedeki tuşları F ya da Q klavye diziliminde kullanmak mümkündür.

Bilgisayarda Klavye Değiştirme Kısayolu

Türkiye'de bilgisayar kullanıcılarının büyük bir kısmı Q klavye kullanır. Ancak resmi dairelerde bulunan bilgisayarların da büyük bir kısmı F klavye şeklindedir. Böyle durumlarda kullanılan bilgisayarda klavye tuşu ters geliyor ise kısayolu kullanarak değiştirebilirsiniz. Q klavyeden F klavyeye ya da F klavyeden Q klavyeye kolaylıkla geçebilirsiniz.

Tuşların kombinasyonlarını bildiğiniz taktirde kolaylıkla klavye değişimi yapabilirsiniz. F ve Q klavye değişimleri yapabilmek için CTRL+SHIFT tuşlarını kullanmanız gerekiyor. Bununla birlikte ALT+SHIFT tuşlarına bastığınızda da farklı diller arasında geçişler sağlayabilirsiniz. Bu geçişlerin sorunsuz bir şekilde sağlanabilmesi için de bölge ve dil ayarlarının klavyeniz için istenilen seçeneklerin aktif olması gerekir.