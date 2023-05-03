Haberler Yaşam Haberleri Klavye Işığı Nasıl Açılır? Bilgisayar ve Laptop Klavye Işığı Açma Kapama Nereden Yapılır?
Giriş Tarihi: 3.5.2023 10:36 Son Güncelleme: 3.5.2023 10:36

Klavye Işığı Nasıl Açılır? Bilgisayar ve Laptop Klavye Işığı Açma Kapama Nereden Yapılır?

Klavye ışığı nasıl açılır kısmı görsel şölen yaşatabilecek tarzdadır. Bazı bilgisayar ve laptop kullanıcıları sırf bu özellik için derin bir araştırma yaparlar. Farklı ambiyans yaşatması, bilgisayarı daha da cazip kıldığını düşünürler. Dolayısıyla klavye ışıkları nasıl açılır belirtilen kişilerin istediği cevabı verecektir. Kısayollar sayesinde klavye ışığı açma özelliğini bir saniyede aktifleştirebiliriz. Bu bilgilerin daha fazlası için laptop klavye ışıkları nasıl açılır sorusuna ihtiyacımız vardır.

Klavye Işığı Nasıl Açılır? Bilgisayar ve Laptop Klavye Işığı Açma Kapama Nereden Yapılır?

Klavye ışığı nasıl açılır bilgisayar ve laptop da olan ve kişiye farklı bir deneyim sunan özelliktir. Bazen ışık donanımını sağlaması için bu özelliğe yönelik bilgisayar alanlar bile vardır. Donanım açısından yeterli imkân var ise klavye ışığı açma işlemi çok basittir. Yine de bu işlemin çeşitleri vardır ve bu çeşitlilik klavye ışıkları nasıl açılır ile aktarılacaktır. Kolayınıza gelen herhangi bir işlemi, bilgisayarınız üzerinde deneyebilirsiniz. Bunun için ilk önce laptop klavye ışıkları nasıl açılır sorusunun anlatılması gerekir.

Klavye Işığı Nasıl Açılır?

Klavye ışığı her bilgisayarda ya da laptop da yer alan bir özellik değildir. Klavye ışığını sağlayacak donanımın, bilgisayarınızda muhakkak olması gerekir. Aksi takdirde klavyenizin ışığını açmak isteseniz de açamayacaksınızdır. Diyelim ki bilgisayarınız klavye ışığını aktif kılacak donanıma sahip. İşte bu durumda birkaç yöntem ile klavye ışığınızı açabilirsiniz. Bu yöntemler genel de kısayollardan oluşmaktadır ve daha kolaydır.

F5: Klavyenizde yer alan F5 tuşu sayesinde klavye ışıklarınızı açabilirsiniz.

F4: Klavyenizde yer alan F4 tuşu sayesinde klavye ışıklarınızı açabilirsiniz.

Laptop Klavye Işığı Açma Kapama Nereden Yapılır?

Klavyede ışık özelliğinin olması bazı olumsuz durumlarda sizlere yardımcı olmaktadır. Örneğin elektriğin olmadığı ve haliyle karanlık bir yerde laptop ile işiniz var. Klavyenizdeki ışık özelliği sayesinde klavyedeki harfleri görebilirsiniz. Dolayısıyla işinizi anında halledebilirsiniz. Eğer bu süreçte klavyenizdeki ışık açık değil ise açmak için bazı tuşlara basmanız gerekir. F4 ve F5 tuşları gibi F3 tuşu da klavyedeki ışığı açmaya yaramaktadır.

FN + F7: Klavyenizde yer alan bu tuşlara birlikte bastığınız takdirde klavye ışıklarınız açılacaktır.

FN + Klavyenizdeki Yukarı Ok Simgesi: Klavyenizde yer alan bu tuşlara birlikte bastığınız takdirde klavye ışıklarınız açılacaktır.

FN + F3: Klavyenizde yer alan bu tuşlara birlikte bastığınız takdirde klavye ışıklarınız açılacaktır.

FN +F4: Klavyenizde yer alan bu tuşlara birlikte bastığınız takdirde klavye ışıklarınız açılacaktır.

Bilgisayar Klavye Işığı Açma Kapama Nereden Yapılır?

Klavyenizdeki ışıkları açmanın bin bir türlü yolu vardır. Bu yollar bir önceki başlıklarda sırasıyla verilmiştir. Burada önemli olan bu yolların bilgisayarın türüne, bilgisayarın özelliğine, bilgisayarın donanımına göre değişmesidir. Bu önemli not belirtildiğine göre konu ile alakalı diğer kısa yollara değinilecektir.

FN + Space (Boşluk): Klavyenizde yer alan bu tuşlara birlikte bastığınız takdirde klavye ışıklarınız açılacaktır.

F10: Klavyenizde yer alan bu tuşlara birlikte bastığınız takdirde klavye ışıklarınız açılacaktır.

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Klavye Işığı Nasıl Açılır? Bilgisayar ve Laptop Klavye Işığı Açma Kapama Nereden Yapılır?
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