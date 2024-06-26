Klavyede Derece İşareti Nasıl Yapılır? Klavyede Derece İşareti Hangi Tuşla Yapılır?

Özel karakterler, klavye üzerinde genellikle Shift, Alt veya AltGr tuş kombinasyonları kullanılarak elde edilir. Ayrıca, ASCII veya Unicode karakter kodları ile de bu sembollere erişim sağlanabilir. Klavyede derece işareti nasıl yapılır, klavyede derece işareti hangi tuşla yapılır gibi sorular soruların yanıtları yazma hızını artırır ve verimliliği sağlar.

Klavyede Derece İşareti Nasıl Yapılır?

Derece işareti yazmak, bu sembolün sıkça kullanıldığı durumlar için önemli bir beceridir. İster sıcaklık derecelerini ister açısal ölçümleri, isterse matematiksel ifadeleri yazarken, bu sembolü klavyenizde nasıl yapacağınızı bilmek işinizi kolaylaştırır. Her işletim sistemi ve klavye düzeni için farklı yöntemler mevcut olduğundan, size en uygun olanı öğrenmek ve kullanmak yazım hızınızı ve verimliliğinizi artıracaktır.

Klavyede Derece İşareti Hangi Tuşla Yapılır?

Windows İşletim Sistemi

Num Lock tuşunun açık olduğundan emin olun.

Alt tuşuna basılı tutun ve ardından nümerik tuş takımından 0176 veya 248 sayılarını sırasıyla tuşlayın.

Alt tuşunu serbest bıraktığınızda derece işareti (°) görünecektir.

MacOS İşletim Sistemi

Derece işaretini yapmak için Option (Alt) tuşuna basılı tutarken Shift tuşuna da basılı tutun ve ardından 8 tuşuna basın. Bu kombinasyon, derece işaretini (°) oluşturacaktır.

Linux İşletim Sistemi