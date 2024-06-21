Klavyede Nokta Nasıl Yapılır? Klavyede Nokta Hangi Tuşla Yapılır?

Bilgisayarda noktalama işaretleri, yazılı iletişimin doğruluğunu ve anlaşılabilirliğini sağlamak için kullanılır. İşlevleri genel olarak el yazısı ve basılı metinlerdeki ile benzerdir, ancak dijital iletişimde de farklı işlevleri yerine getirmeyi sağlar. Bunlardan biri olan nokta ise bilindiği üzere cümlenin sona erdiğini belirtir. Klavyede nokta nasıl yapılır ya da nokta hangi tuşla yapılır öğrenmekte fayda vardır.

Klavyede Nokta Nasıl Yapılır?

Klavyede, kısayollar kullanılarak noktalama işaretlerini yapmak oldukça basittir. Bu yöntemler, standart masaüstü ve dizüstü klavyelerde yaygın olarak kullanılır. Farklı cihazlar veya özel klavyeler kullanılıyor ise ilgili tuş yerleşimini kontrol etmek faydalı olabilir. Nokta işareti yapmak için uygulanması gereken yöntemler ise şu şekilde sıralanabilir.

Shift Tuşu ve Virgül Tuşuyla Nokta Yapma: Shift tuşuna basın ve basılı tutun.

Virgül tuşuna basın. Bu işlem yapıldıktan sonra ekranda bir nokta görünecektir.

Shift tuşunu bırakın.

Alt Tuşu ve Sayı Koduyla Nokta Yapma: Alt tuşuna basın ve basılı tutun.

46 tuşuna basın. Nokta kodunu kullanmak için önce Alt tuşuna basın, ardından 46 tuşuna basın.

Nokta işareti, bir cümlenin veya ifadenin sonuna konur. Kısaltmaların ve sayıların sonuna da nokta konur. Noktadan sonra bir boşluk bırakılır.

Klavyede Virgül Nasıl Yapılır?

Klavyede virgül işareti birkaç farklı şekilde yapılabilir. Bu işareti klavyede yapabilmek için izlenmesi gereken adımlar şunlar: