Klavyede Olmayan Semboller, Karakterler, Simgeler Ve Harfler Nasıl Yapılır Ve Eklenir?

Bilgisayar dünyası ne kadar gelişmiş olursa olsun telefondaki kadar çok ifade ya da simge bulunmadığı için bazen eksik kalıyormuş gibi hissettirebilir. Günümüz internet ortamında artık herhangi bir şeyin eksik olması pek mümkün olmadığı gibi klavyede eksikliği hissedilen semboller, karakterler, simgeler ve harfler de kolayca çözülecek sorunlar içindedir.

KLAVYEDE OLMAYAN SEMBOLLER NASIL YAPILIR?

Klavyenizde olmayan sembol ve karakterler için uygulanması gereken iki adım bulunmaktadır.

1- ALT tuşuna basılı tutularak eklemek istediğiniz sembol veya karakterin kodunu girmektir. Yapmanız gereken eklemek istediğiniz sembol veya karakter için öncelikle ALT tuşuna basılı tutmak, eklemek istediğiniz sembol veya karakterin kodunu girmek ve elinizi ALT tuşundan çekmektir. Bu işlem sonunda istediğiniz sembol ya da karakterin oluştuğunu göreceksiniz. Daha kolay anlaşılması için birkaç örnek ile açıklamak isteriz. Örnekler aşağıdaki gibidir;

ALT+ 20 = ¶

= ¶ ALT+ 21 = §

= § ALT+ 155 = ø

= ø ALT+ 157 = Ø

2- ALT tuşuna basılı tutularak yapılan işlemin dışında tüm sembol veya karakterleri görmek için ise bilgisayarınızda izlemeniz gereken adımlar bulunmaktadır. Bu adımlar ise şöyledir;

Bütün işletim sistemlerinde semboller ve karakterler bulunmaktadır. Bunları bulmak için bilgisayarınız BAŞLAT-ÇALIŞTIR-KARAKTER EŞLEM yazarsanız bu karakterlerin ve sembollerin sayfasının açıldığını görürsünüz. Eğer bulmakta zorlanıyorsanız direkt bilgisayarınızın başlat kısmındaki arama yerine KARAKTER EŞLEM yazarak da ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

KLAVYEDE OLMAYAN SİMGELER

Klavyenizde olmayan ama en çok kullanılan simgeleri aşağıda bulabilirsiniz.