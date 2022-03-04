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Giriş Tarihi: 4.3.2022 12:35 Son Güncelleme: 4.3.2022 12:36

Klavyede Olmayan Semboller, Karakterler, Simgeler Ve Harfler Nasıl Yapılır Ve Eklenir?

Klavyede Olmayan Semboller, Karakterler, Simgeler Ve Harfler Nasıl Yapılır Ve Eklenir?

Hayatımızın vazgeçilmez parçalarından biri olan bilgisayar bazen istediğimiz her durumu karşılamayabilir. Özellikle yaşadığımız yüzyıl içinde her duygu ve düşünceyi sembol ve simgeler ile anlatmaya alıştığımız şu dönemlerde klavyeler istediğimiz kadar detay içermeyebilir. Aslında bu durum aşılabilir ve klavyede olmayan semboller artık elimizin altında olabilir. Bunun için takip edilmesi ve uygulanması gereken birkaç adım bulunmaktadır. Yazımızın detaylarında sizin için klavyede olmayan semboller nasıl yapılır detaylıca anlattık.

Bilgisayar dünyası ne kadar gelişmiş olursa olsun telefondaki kadar çok ifade ya da simge bulunmadığı için bazen eksik kalıyormuş gibi hissettirebilir. Günümüz internet ortamında artık herhangi bir şeyin eksik olması pek mümkün olmadığı gibi klavyede eksikliği hissedilen semboller, karakterler, simgeler ve harfler de kolayca çözülecek sorunlar içindedir.

KLAVYEDE OLMAYAN SEMBOLLER NASIL YAPILIR?

Klavyenizde olmayan sembol ve karakterler için uygulanması gereken iki adım bulunmaktadır.

1- ALT tuşuna basılı tutularak eklemek istediğiniz sembol veya karakterin kodunu girmektir. Yapmanız gereken eklemek istediğiniz sembol veya karakter için öncelikle ALT tuşuna basılı tutmak, eklemek istediğiniz sembol veya karakterin kodunu girmek ve elinizi ALT tuşundan çekmektir. Bu işlem sonunda istediğiniz sembol ya da karakterin oluştuğunu göreceksiniz. Daha kolay anlaşılması için birkaç örnek ile açıklamak isteriz. Örnekler aşağıdaki gibidir;

  • ALT+ 20 = ¶
  • ALT+ 21 = §
  • ALT+ 155 = ø
  • ALT+ 157 = Ø

2- ALT tuşuna basılı tutularak yapılan işlemin dışında tüm sembol veya karakterleri görmek için ise bilgisayarınızda izlemeniz gereken adımlar bulunmaktadır. Bu adımlar ise şöyledir;

  • Bütün işletim sistemlerinde semboller ve karakterler bulunmaktadır. Bunları bulmak için bilgisayarınız BAŞLAT-ÇALIŞTIR-KARAKTER EŞLEM yazarsanız bu karakterlerin ve sembollerin sayfasının açıldığını görürsünüz. Eğer bulmakta zorlanıyorsanız direkt bilgisayarınızın başlat kısmındaki arama yerine KARAKTER EŞLEM yazarak da ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

KLAVYEDE OLMAYAN SİMGELER

Klavyenizde olmayan ama en çok kullanılan simgeleri aşağıda bulabilirsiniz.

  • ✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❋
  • ✼✻✺✹✸✷ ✶✵❅❆❈❉❊❋
  • დ ღ ♡ ❣ ❤ ❥ ❦ ❧ ♥ ۵ ლ
  • ♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯
  • ✓✕ ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☏ ⊙ ◎
  • ▲ △ ▼ ▽ ◆ ◇ ○ ◎ ● ◯ Δ ◕ ◔
  • △ ▲ ☆ ★ ◇ ◆ ■ □ ▽ ▼
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Klavyede Olmayan Semboller, Karakterler, Simgeler Ve Harfler Nasıl Yapılır Ve Eklenir?
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