Klavyede Sonsuzluk İşareti Nasıl Yapılır? Klavyede Sonsuzluk (∞) İşareti Hangi Tuşla Yapılır?

Klavyede özel karakterleri yazmak için çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemler, işletim sistemine ve klavye düzenine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Windows, macOS ve Linux için yaygın özel karakter kombinasyonlarını ve yöntemlerinin bilinmesi gerekir. Özellikle sık kullanılan karakterler için kısayolları öğrenmek, yazma hızınızı ve verimliliğinizi artırabilir. Bu nedenle klavyede sonsuzluk (∞) işareti nasıl yapılır, hangi tuşla yapılır gibi konulara da vakıf olmak gerekir.

Klavyede Sonsuzluk İşareti Nasıl Yapılır?

Alt Grp Tuşu ile:

Windows ve Linux Kullanıcıları:

Sayısal tuş takımınız varsa: Alt Grp tuşuna basılı tutun ve 236 tuşlarına sırayla basın. Alt Grp tuşunu bırakın.

Sayısal tuş takımınız yoksa: Fn tuşuna basılı tutun ve Alt Grp tuşuna basın. 236 tuşlarına sırayla basın. Fn ve Alt Grp tuşlarını bırakın.

Mac Kullanıcıları: Option tuşuna basılı tutun ve 5 tuşuna basın.



Klavyede Sonsuzluk (∞) İşareti Hangi Tuşla Yapılır?

Karakter Haritası ile: