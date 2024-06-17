Klavyede Soru İşareti Nasıl Yapılır? Klavyede Soru İşareti Hangi Tuşla Yapılır?

Soru işaretinin kökeni, Antik Yunan ve Roma dönemlerine kadar uzanır. İlk olarak, cümle sonlarında tonlamayı ve anlamı belirtmek amacıyla kullanılan bu işaret, zamanla modern dillerde evrilerek günümüzdeki şeklini almıştır. Orta Çağ'da Latin yazı sisteminde "quaestio" kelimesinin kısaltması olarak "qo" harfleri kullanılırdı ve zamanla bu harfler birleşerek bugünkü soru işaretini oluşturdu. Klavyede soru işareti nasıl yapılır, hangi tuşla yapılır gibi sorular ise son dönemlerde karşımıza çıkar.

Klavyede Soru İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyede soru işareti iki farklı işletim sistemine göre değişiklik gösterir. Ayrıca klavye tipine göre de değişir. Bunları inceleyecek olursak eğer:

Windows İşletim Sisteminde

Standart Q klavye düzeni, Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan klavye düzenlerinden biridir. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda soru işareti yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Shift Tuşuna Basın: Sol veya sağ tarafta bulunan Shifttuşuna basılı tutun.

2. Soru İşareti Tuşuna Basın: Klavyede "?" sembolü genellikle 0 tuşunun hemen sağında, "Ü" harfinin bulunduğu tuşun üzerinde yer alır. Bu tuşa Shift tuşuna basılı tutarak basın.

macOS İşletim Sisteminde

Mac bilgisayarlarda da soru işareti yapmak oldukça benzerdir:

1. Shift Tuşuna Basın: Sol veya sağ Shift tuşuna basılı tutun.

2. Soru İşareti Tuşuna Basın: Yine, "?" sembolünün yer aldığı tuşa basın. Genellikle bu tuş, "/" işaretinin olduğu tuş ile aynıdır.

Klavyede Soru İşareti Hangi Tuşla Yapılır?

F klavye düzeni, özellikle Türkçe yazı yazmada daha verimli olması amacıyla tasarlanmıştır. F klavye kullananlar için de soru işareti yapmak oldukça kolaydır:

1. Shift Tuşuna Basın: Sol veya sağ Shift tuşuna basılı tutun.

2. Soru İşareti Tuşuna Basın: F klavyede soru işareti, Q klavyede olduğu gibi, "0" tuşunun hemen sağında bulunan tuşta yer alır.

Akıllı telefon ve tabletlerde de soru işareti yapmak kolaydır. İşletim sistemine göre değişiklik gösterebilir:

iOS (iPhone ve iPad)

1. Klavye Açıkken: Metin yazarken klavye açıkken, sağ alt köşede yer alan "123" veya "ABC" tuşuna dokunun.

2. Soru İşareti Tuşuna Basın: Karakter kümesi değiştikten sonra soru işareti sembolüne dokunun.

Android

1. Klavye Açıkken: Mesaj veya metin yazarken klavye açıkken, genellikle sol alt köşede yer alan "?123" tuşuna dokunun.

2. Soru İşareti Tuşuna Basın: Karakter kümesi değiştikten sonra soru işareti sembolüne dokunun.