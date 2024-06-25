Klavyede Üslü Sayı Yazma - Klavyede Bir Sayının Üssü Nasıl Yazılır?

Bilgisayarda belge hazırlarken veya internet üzerinden iletişim kurarken kısayollar sıkça kullanılır. Üslü sayılar da kısayol kullanılarak yapılırlar ve matematiksel ifadeleri göstermek için kullanılırlar. Bunlar, çok büyük veya çok küçük sayıları göstermeye yararlar. Formüllerde, eşitliklerde ve hesaplamalarda üslü sayılar kullanılır. Bununla ilgili olarak, klavyede üslü sayı yazma ya da klavyede bir sayının üssü nasıl yazılır merak edilir.

Klavyede Bir Sayının Üssü Nasıl Yazılır?

Klavyede üslü sayıları yazmanın birkaç yolu vardır ve bu yöntemler kullanılan programa veya yazılım ortamına göre değişiklik gösterebilir. Aşağıda klavyede üslü sayı yazmak için izlenmesi gereken yollar gösterilmiştir. Bu yöntemlerle istenilen platformlarda üslü sayılar rahatlıkla yazılabilir.

1. Kısayol tuşları ile üslü sayı yazma:

- Windows: Üst simgeleri genellikle `Alt` tuşu ile birlikte yazılır. Örneğin, `Alt + 0178` (sayısal tuş takımı ile) "²" karakterini verir. Benzer şekilde, `Alt + 0179` "³" karakterini verir.

- Mac: `Option` tuşu ile birlikte bazı kısayollar vardır. Örneğin, `Option + 2` size "²" karakterini verir.

2. Unicode veya ASCII kodu ile üslü sayı yazma:

- Windows: Unicode veya ASCII kodları kullanılarak da üst simgeleri eklenebilir. Örnek olarak, `Alt + 0178` veya `Alt + 0179` verilebilir.

- Mac: Unicode kullanılarak da üslü sayı yazılabilir. Örnek olarak, `Option + Shift + 8` karekteriyle (∗) aynı değildir, ama bazı karakterler için benzer kısayollar vardır.

Word veya diğer metin editörlerinde ise şu şekilde yapılır:

- Yazılmak istenen karakter seçilir ve `Ctrl + Shift + =` tuşlarına basılır (Windows için). Bu tuş kombinasyonu seçili karakteri üst simge yapar.

- `Mac` için benzer şekilde, `Command + Shift + =` tuşlarına basılarak da üst simge yapılabilir.

- Microsoft Word'de "Ekle" sekmesine gidilmeli, "Simge" seçilmeli ve açılan pencereden istenilen üst simge tercih edilmelidir.