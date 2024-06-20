Bilgisayar günlük hayatın oldukça önemli parçalarından biridir. Her yaştan insanın çeşitli işlerini halletmesini sağlayan bu teknolojik alet, oldukça kolaylıklar sağlar. Bilgisayarın basit kullanımlarını sağlayan özelliklerinden biri de klavyesidir. Klavye üzerindeki kısayollar büyük önem taşır. Özellikle ses açma, kapatma ve ses seviyesini ayarlama gibi kısayollar en çok kullanılanlar arasındadır. Klavyeden ses açma tuşu hangisi, klavyede hangi tuşla ses açılır ve kapatılır bilmek daha pratik bir kullanım sağlar.

Klavyede Ses Açma Tuşu Hangisi?

Klavyede ses açma tuşu çeşitli bilgisayar modellerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Ses açma özelliği genellikle hapörler simgesi ile belli olmaktadır. Bu simge ise genellikle F10, F11 veya F12 tuşları üzerinde olmaktadır. Çeşitli bilgisayar modellerine göre F2 veya F3 de aynı işleve sahiptir.

Klavyede Hangi Tuşla Ses Açılır ve Kapatılır?

Klavyede ses açma ve kapatma tuşları F tuşları üzerinde olmaktadır. F10 tuşu sesi kısmak, F11 sesi açmak, F12 ise sesi tamamen kapatmak için kullanılabilmektedir. Fakat bilgisayar modeline göre bu durum değişiklik gösterebilmektedir. F2 tuşu da çeşitli modellerde sesi kısmak için kullanılabilir.