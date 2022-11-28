Haberler Yaşam Haberleri Kleopatra Plajı Nerede? Yol Tarifi İle Kleopatra Plajı’na Nasıl Gidilir, Ücretli Mi, Giriş Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:31 Son Güncelleme: 28.11.2022 10:32

Kleopatra Plajı Nerede? Yol Tarifi İle Kleopatra Plajı’na Nasıl Gidilir, Ücretli Mi, Giriş Ne Kadar?

Kleopatra Plajı nerede sorusu, Antalya bölgesinde denize girmek isteyenlerin merak ettiği konulardan biridir. Kleopatra Plajı'na nasıl gidilir sorusunun cevabının de son derece pratik bir ulaşım imkanına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında Kleopatra Plajı ücretli mi sorusu da merak edilenler arasındadır. Ayrıca Kleopatra Plajı hikayesi ve Kleopatra Plajı'nın özelliği nedir gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik.

Kleopatra Plajı Nerede? Yol Tarifi İle Kleopatra Plajı’na Nasıl Gidilir, Ücretli Mi, Giriş Ne Kadar?

Kleopatra Plajı nerede diye merak ediyorsanız araştırmanızı Antalya bölgesine yönelik yapmanız gerekir. Kleopatra Plajı'na nasıl gidilir sorusuna da kısa bir araştırma neticesinde cevap bulabilirsiniz. Günümüzde birçok plaj ücretlidir. Kleopatra Plajı ücretli mi sorusu da bu nedenle merak edilenler arasındadır. Kleopatra Plajı hikayesi ise son derece ilgi çekicidir. Kleopatra Plajı'nın özelliği nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kleopatra Plajı Nerede?


Kleopatra Plajı, Antalya'nın Alanya ilçesi sınırları içindedir. Alanya tarihi yarımadasında bulunan plaj, Damlataş Mağarası'nın bittiği bölümden başlar. Plajın uzunluğu ise 2 km'dir. Muhteşem kumu ve turkuaz denizi ile dikkat çeken bu plaj, yaz aylarında oldukça yoğun olan bir yapıya sahiptir.

Kleopatra Plajı Ücretli Mi?


Kleopatra Plajı, bir halk plajı özelliği taşır ve ücretsizdir. Plajda, şemsiye ve şezlong kiralamak için tercih edebileceğiniz işletmeler vardır. Bu işletmelerden istifade ile ücreti karşılığında şemsiye ve şezlong kiralayabilirsiniz. Ayrıca yeme içme için de tercih edebileceğiniz işletmelerden yararlanabilirsiniz.

Kleopatra Plajı Hikayesi


Kleopatra, MÖ 69 ile MÖ 30 yılları arasında yaşamış, Antik Mısır'ın son Helenistik kraliçesidir. Kleopatra Plajı da adını Kleopatra'dan almıştır. Plajın hikayesi ve efsanesine göre Roma generali olan Antony, Alanya ve çevresini Kleopatra'ya hediye etmiştir. Kleopatra, her gün kalenin yamaç kısmından plaja inerek bu plajda denize girermiş. Bu nedenle plaj, "Kleopatra'nın saçlarını yıkadığı plaj" olarak da ifade edilir.

Kleopatra Plajı'nın Özelliği Nedir?


Kleopatra Plajı'nın en önemli özelliği, sarı kumları ve turkuaz denizin göz alıcı görünümüdür. Plaj, bu fiziksel özelliği ve efsanevi hikayesi ile dünya genelinde ilgi çekici bir plaj konumuna gelmiştir. Bu nedenle her yıl binlerce yerli ve yabancı turist, bu plaja gelerek deniz ve kumdan istifade eder.

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Kleopatra Plajı Nerede? Yol Tarifi İle Kleopatra Plajı’na Nasıl Gidilir, Ücretli Mi, Giriş Ne Kadar?
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