Klima motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Giriş Tarihi: 10.03.2026 23:30

Edirne'de yaklaşık 8 metre yükseklikteki klima motoruna sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi Fatma Sultan Sokak'ta yaklaşık 8 metre yükseklikteki klima motoruna sıkışan yavru kedinin sesi çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Kedinin sesini duyan mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla yavru kediye ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çıktıkları noktada klima motoruna sıkışan yavru kediyi dikkatli bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtardı.


Kurtarma operasyonunun ardından anne kedi ve yavrusu mahalle sakinleri tarafından mama ile beslendi. Mahalle sakinleri, duyarlı müdahaleleri nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

