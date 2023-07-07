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Giriş Tarihi: 7.7.2023

Klimasız serinlemenin pratik yolları

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Klimasız serinlemenin pratik yolları
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün küresel çapta etkili olan El Nino koşullarının başladığını duyurmasının ardından gözler termometrelerde. İngiltere'den ABD'ye ya da Meksika'dan Çin'e kadar dünyanın dört bir yanında sıcaklık rekorları kırılıyor. Hatta 3 Temmuz Pazartesi günü küresel ortalama sıcaklık 17.01 dereceyle rekor kırmış, ancak 24 saat geçtikten sonra ise 4 Temmuz'da aynı rekor 17.18 dereceyle yenilenmişti. Batı medyası da artan aşırı sıcaklara karşı doğal yollarla serinlemenin yollarını yazıyor. İngiltere merkezli Independent haber sitesinde klimasız serinlemenin yolları aktarıldı.

YASTIKLARI SOĞUTUN
Ayak ve ayak parmakları sıcaklık değişimlerine karşı hassas. Ayaklarınızı serin tutarak vücudunuzun geri kalanının soğumasını sağlayabilirsiniz.
Vantilatör, klimaya göre daha enerji dostu. Odaya stratejik şekilde yerleştirilmiş vantilatör işinize yarayabilir.
Uykuya dalarken vücudunuzu biraz serinletmek için yatağınıza nemli bir havlu serebilirsiniz.
Işık geçirmeyen karartma perdeleri, yatak odasının fazla ısınmasını önleyebiliyor.
Yatmadan bir ya da iki saat önce çarşaf ve yastık kılıflarınızı soğutun.
Gece terlemeyi önlemek için önemli miktarda su içilmesi gerekiyor. Soğuk su içerek vücut sıcaklığınızı düşürebilirsiniz.

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Klimasız serinlemenin pratik yolları
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