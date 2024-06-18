Klinik basan şüpheliye 11 yıl hapis talebi

Ankara'da yaşayan A.K. isimli vatandaş erken doğum yapan kedisi Victoria'yı enfeksiyon kaptığı gerekçesiyle Ceren Eroğlu'na ait veteriner kliniğine götürdü. Tedaviye alınan kedi yaklaşık 4 gün sonra öldü. Aldığı haberle yıkılan A.K, 4 arkadaşını da yanına alarak kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterinerin kliniğine gitti ve Eroğlu'na saldırdı. Tokat atarak ve saçından çekerek hekimi döven saldırgan bununla da yetinmeyerek klinikteki eşyaları dağıttı. Görevlilerin güçlükle sakinleştirdiği A.K'nin saldırı esnasında "Seni rezil ederim. Seni boğarım. Bekle ben sana daha neler yapacağım." diyerek tehditler savurduğu ve sinkaflı küfürler ettiği duyuldu.Eroğlu'nun şikayeti üzerine A.K. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. A.K. iddianamede yer alan ifadesinde kedisi öldüğü için veteriner Eroğlu ile tartıştıklarını, arbede esnasında eşyaların zarar gördüğünü, sinir krizi geçirdiği için hakaret etmiş olabileceğini söyledi. Hazırlanan iddianame Ankara 67. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.