Koç Burcu Hangi Ay? Koç Burcu Tarihi, Ayı ve Günleri Neler, Ne Zaman Doğar?

Koç burcu hangi ay merak edenler vardır. Kendisi için değilse bile yakınındaki biri için Koç burcu hangi ayda doğmuştur diye illaki sorgulamıştır. İşte bu kişiler için Koç burcu ayı araştırması yaptık. Bu kişilerden değilseniz bile astronomiye biraz ilginiz varsa Koç burcu tarihi ile bu ilginizi araştırmaya başlayabilirsiniz. Bunun için doğru yerdesiniz! Haberimizin devamında Koç burcu hangi ay, Koç burcu ne zaman doğar sorularının cevapları geliyor.

Koç Burcu Hangi Ay?

Baharın ilk aylarıyla beraber Koç burcu olacak kişiler de doğmaya başlar. Doğuştan lider bir ruha sahip olan Koç burcu ayı Mart ve Nisan'dır. Hem zodyak takviminin hem de ateş grubunun ilk burcudur. Ateş grubuna mensup olmasıyla hayatından hareket ve dinamik eksik olmaz. Maceracı bir ruha sahip oldukları için monoton bir hayat onlara göre değildir.

Koç Burcu Tarihi, Ayı Ve Günleri Neler?

Her yönleriyle aktif olan Koç burcu tarihi Mart ayının 21'i ve Nisan ayının 20'si arasındadır. Uğurlu günleri ise genel olarak salıdır. Lider bir ruha sahiptirler. Başkalarına öncü olmaya bayılırlar. Son derece sabırsız olan Koçlar beklemeye tahammül edemezler. Maceraperest ruhlarıyla yerinde duramazlar.