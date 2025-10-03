KOÇ DOLUNAYI TARİHİ 2025: Ekim Dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte burçlara etkileri!

DOLUNAYIN BURÇLARA ETKİLERİ

Koç Burcu – Kendi Yolunu Çizme Zamanı

Koç burçları, bu Dolunay döneminde kişisel hedeflerine yoğunlaşabilir ve cesur adımlar atabilirler. Yeni başlangıçlar için enerjik bir döneme girerken, aceleci davranmamaya ve sabırlı olmaya dikkat etmeleri faydalı olacaktır.

Boğa Burcu – İçsel Farkındalık ve Denge

Boğa burçları, bu süreçte içsel bir dönüşüm yaşayabilir ve geçmiş deneyimlerini yeniden değerlendirerek yeni bakış açıları kazanabilirler. Duygusal dengelerini korumak, kararlarında sağlıklı adımlar atmalarını sağlayacaktır.

İkizler Burcu – Sosyal Hayatta Yeni Kapılar

İkizler burçları, Dolunay döneminde sosyal çevrelerinde yenilikler yaşayabilir, yeni insanlarla tanışabilir ve mevcut ilişkilerini yeniden değerlendirebilirler. Açık fikirli ve esnek olmak, bu süreçten en iyi şekilde faydalanmalarını sağlayacaktır.

Yengeç Burcu – Kariyer ve Stratejik Adımlar

Yengeç burçları, kariyer ve hedefleriyle ilgili önemli adımlar atabilir. Profesyonel hayatlarında kritik kararlar verirken duygusal tepkilerden ziyade mantıklı ve stratejik hareket etmeleri, başarı şansını artıracaktır.