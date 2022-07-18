Koç Üniversitesi taban puanları 2022: Koç Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Bu noktada; binlerce aday "Koç Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Koç Üniversitesi bölümü taban puanları 2022.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ…
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Tıp
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0
14+0
14+0
15+0
|8
14
14
15
|92
47
108
84
|532,49167
553,80350
546,37277
548,17376
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|15+0
15+0
9+0
8+0
|15
15
9
8
|221
397
281
207
|525,61359
545,38069
541,51566
543,23499
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|15+0
15+0
9+0
11+0
|15
15
9
11
|390
425
415
221
|519,10901
545,04138
538,93994
542,80083
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Matematik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|605
1.640
2.410
2.380
|513,75646
535,68026
520,21047
518,21882
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|15+0
15+0
10+0
9+0
|15
15
10
9
|757
1.120
816
739
|510,56677
538,90864
533,17633
533,20848
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
4+0
5+0
5+0
|5
4
5
5
|1.088
1.600
3.287
2.850
|504,60355
535,91487
515,21426
515,14339
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Fizik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0
8+0
8+0
8+0
|8
8
8
8
|1.100
1.100
1.822
2.070
|504,42653
539,02484
524,34673
520,19757
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|13+0
12+0
9+0
8+0
|13
12
9
8
|1.420
2.100
1.021
1.180
|499,97137
533,23960
530,98301
528,01002
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
6+0
4+0
4+0
|6
6
4
4
|2.088
2.630
2.016
2.520
|492,39071
530,84655
522,91737
517,19379
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|8+0
16+0
9+0
6+0
|8
16
9
6
|2.673
4.540
3.532
3.110
|487,63016
523,56961
513,96892
513,51242
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|42+0
36+0
46+0
25+0
|42
36
46
25
|3.548
3.050
5.434
2.210
|481,07511
529,14844
505,67309
519,23182
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|7+0
12+0
6+0
5+0
|7
12
6
5
|4.039
5.070
5.037
2.060
|477,94224
521,94680
507,29206
520,25463
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|14+0
35+0
7+0
9+0
|14
35
7
9
|5.430
13.200
5.736
4.080
|471,06212
504,04228
504,46839
508,22865
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Kimya
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0
8+0
8+0
8+0
|8
8
8
8
|7.975
3.940
7.456
5.370
|461,41459
525,67638
498,34463
502,17243
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|11+0
29+0
13+0
12+0
|11
29
13
12
|10.232
23.400
16.519
11.700
|454,59192
488,56579
475,18887
480,40083
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Matematik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|6+0
5+0
2+0
2+0
|6
5
2
2
|17.261
17.700
20.113
24.800
|438,56759
496,75572
467,86210
448,76193
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Fizik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|4+0
3+0
3+0
—
|4
3
3
—
|17.594
16.200
26.046
—
|437,86473
499,16622
457,17271
—
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|77+0
66+0
61+0
57+0
|77
66
61
57
|44.469
51.800
67.115
55.800
|398,89253
453,13915
396,90493
394,53231
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|20+0
23+0
11+0
9+0
|20
23
11
9
|46.681
51.900
50.349
39.200
|396,26757
453,03587
419,18703
421,33868
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Kimya
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|2+0
1+0
3+0
—
|2
1
3
—
|47.878
59.900
117.631
—
|394,80625
443,83940
344,62098
—
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|30+0
32+0
9+0
10+0
|30
32
9
10
|49.414
51.200
36.904
35.600
|392,93208
453,78754
439,18477
427,63553
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|78+0
73+0
68+0
67+0
|78
73
68
67
|56.145
54.300
70.433
48.700
|385,19956
450,28096
392,83007
405,26576
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)
|SAY
|30+0
30+0
30+0
30+0
|30
30
30
30
|61.680
66.100
69.925
77.900
|379,26700
436,69984
393,45484
365,42333
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|71+0
41+0
60+0
55+0
|71
41
60
55
|68.239
66.900
124.755
78.400
|372,41028
435,78497
338,99903
364,85290
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|6+0
2+0
4+0
—
|6
2
4
—
|73.737
14.800
111.810
—
|366,91458
501,48037
349,69816
—
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|7+0
2+0
4+0
—
|7
2
4
—
|88.356
53.500
104.982
—
|353,19231
451,13981
355,83329
—
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|62+0
37+0
49+0
46+0
|62
37
49
46
|99.314
73.000
127.278
86.200
|343,77366
428,82411
337,09874
356,11664
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Ekonomi
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|16+0
16+0
12+0
11+0
|16
16
12
11
|95
266
171
181
|501,53681
519,11851
514,98143
512,05153
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Hukuk
(Burslu)
|EA
|19+0
19+0
13+0
12+0
|19
19
13
12
|207
189
110
61
|487,29209
523,14489
523,04254
530,39128
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|21+0
21+0
14+0
14+0
|21
21
14
14
|328
583
237
283
|476,54722
507,02126
510,67006
502,16737
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|13+0
12+0
8+0
7+0
|13
12
8
7
|523
727
930
422
|464,93451
502,07968
483,37280
493,39976
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|14+0
13+0
9+0
8+0
|14
13
9
8
|555
859
461
495
|464,08760
499,19831
498,49201
490,35640
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sosyoloji
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
5+0
5+0
4+0
|5
5
5
4
|889
1.210
1.894
859
|452,79389
492,15207
466,18683
476,60761
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|2+0
5+0
9+0
5+0
|2
5
9
5
|1.597
1.870
2.749
2.020
|439,56027
482,11461
456,01576
452,56085
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Felsefe
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|8+0
8+0
8+0
8+0
|8
8
8
8
|1.681
2.720
4.639
10.300
|438,22580
473,38274
441,82636
413,88092
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Ekonomi
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|5+0
17+0
13+0
10+0
|5
17
13
10
|2.446
3.360
9.386
2.730
|429,99312
467,93912
425,86634
443,62013
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|5+0
19+0
11+0
3+0
|5
19
11
3
|4.973
8.100
8.603
2.530
|413,07954
442,73361
427,75465
445,75191
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|8+0
28+0
22+0
16+0
|8
28
22
16
|6.026
22.200
34.721
28.100
|408,42216
413,14188
390,84156
386,45179
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sosyoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|13+0
12+0
12+0
19+0
|13
12
12
15
|50.455
88.300
106.456
Dolmadı
|348,29457
369,80628
344,88298
Dolmadı
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Hukuk
(Ücretli)
|EA
|110+0
106+0
113+0
104+0
|110
106
113
104
|53.855
70.000
90.310
58.800
|345,89391
379,03176
353,10423
358,63219
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Felsefe
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|2+0
1+0
2+0
2+0
|2
1
2
2
|81.211
38.800
112.134
292.000
|329,48745
398,07830
342,13437
274,89600
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|120+0
117+0
115+0
119+0
|120
117
115
119
|176.391
213.000
278.682
250.000
|292,04538
321,08515
289,74409
283,74769
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Ekonomi
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|89+0
77+0
85+0
83+0
|89
77
85
83
|211.237
227.000
346.516
354.000
|282,52036
316,75904
276,33047
263,64564
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|71+0
52+0
55+0
54+0
|71
52
55
54
|222.655
180.000
274.371
169.000
|279,67957
331,89457
290,69319
305,67815
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|69+0
45+0
41+0
41+0
|69
45
41
41
|266.362
264.000
392.940
388.000
|269,93721
306,78643
268,51319
258,44890
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Tarih
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|6+0
6+0
6+0
6+0
|6
6
6
6
|180
497
265
322
|472,23840
482,65866
491,59085
470,89373
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Medya ve Görsel Sanatlar
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|9+0
9+0
6+0
5+0
|9
9
6
5
|342
320
487
84
|457,26730
492,39837
478,03931
502,49273
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Arkeoloji ve Sanat Tarihi
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|7+0
7+0
7+0
9+0
|7
7
7
9
|451
1.100
553
780
|450,82298
461,98989
475,68854
450,95522
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Medya ve Görsel Sanatlar
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|5+0
17+0
10+0
11+0
|5
17
10
11
|1.700
9.570
2.545
4.910
|415,57744
406,26553
440,27772
413,60029
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Arkeoloji ve Sanat Tarihi
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|5+0
4+0
7+0
15+0
|5
4
7
13
|13.194
29.000
124.518
Dolmadı
|367,68786
376,11079
334,47678
Dolmadı
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Tarih
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|10+0
9+0
7+0
12+0
|10
9
7
9
|20.614
18.700
35.479
Dolmadı
|355,94421
388,92935
377,07632
Dolmadı
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Medya ve Görsel Sanatlar
(İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|47+0
34+0
40+0
31+0
|47
34
40
31
|119.143
127.000
253.208
137.000
|298,26287
323,60982
303,01680
319,78205
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
| Karşılaştırmalı Edebiyat
(İngilizce) (Burslu)
|DİL
|3+0
3+0
3+0
3+0
|3
3
3
3
|606
516
513
552
|503,50496
521,12754
519,65975
511,42297
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Karşılaştırmalı Edebiyat
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|DİL
|3+0
3+0
3+0
3+0
|3
3
3
3
|3.593
3.230
5.469
5.900
|453,93093
473,53866
448,17778
434,64576
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)
|Karşılaştırmalı Edebiyat
(İngilizce) (Ücretli)
|DİL
|12+0
12+0
9+0
9+0
|12
12
9
9
|22.007
13.600
12.925
17.000
|367,11039
407,86172
407,72771
375,70331