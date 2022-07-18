Haberler Yaşam Haberleri Koç Üniversitesi taban puanları 2022: Koç Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:33

Koç Üniversitesi taban puanları 2022: Koç Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

Haziran ayında düzenlenen üniversite sınavı sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bu kapsamda; binlerce katılımcı “Koç Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Koç Üniversitesi taban puanları 2022.

Koç Üniversitesi taban puanları 2022: Koç Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Bu noktada; binlerce aday "Koç Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Koç Üniversitesi bölümü taban puanları 2022.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0
14+0
14+0
15+0		 8
14
14
15		 92
47
108
84		 532,49167
553,80350
546,37277
548,17376
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 15+0
15+0
9+0
8+0		 15
15
9
8		 221
397
281
207		 525,61359
545,38069
541,51566
543,23499
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 15+0
15+0
9+0
11+0		 15
15
9
11		 390
425
415
221		 519,10901
545,04138
538,93994
542,80083
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Matematik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 605
1.640
2.410
2.380		 513,75646
535,68026
520,21047
518,21882
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 15+0
15+0
10+0
9+0		 15
15
10
9		 757
1.120
816
739		 510,56677
538,90864
533,17633
533,20848
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
4+0
5+0
5+0		 5
4
5
5		 1.088
1.600
3.287
2.850		 504,60355
535,91487
515,21426
515,14339
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Fizik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0
8+0
8+0
8+0		 8
8
8
8		 1.100
1.100
1.822
2.070		 504,42653
539,02484
524,34673
520,19757
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 13+0
12+0
9+0
8+0		 13
12
9
8		 1.420
2.100
1.021
1.180		 499,97137
533,23960
530,98301
528,01002
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Kimya-Biyoloji Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0
6+0
4+0
4+0		 6
6
4
4		 2.088
2.630
2.016
2.520		 492,39071
530,84655
522,91737
517,19379
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 8+0
16+0
9+0
6+0		 8
16
9
6		 2.673
4.540
3.532
3.110		 487,63016
523,56961
513,96892
513,51242
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 42+0
36+0
46+0
25+0		 42
36
46
25		 3.548
3.050
5.434
2.210		 481,07511
529,14844
505,67309
519,23182
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 7+0
12+0
6+0
5+0		 7
12
6
5		 4.039
5.070
5.037
2.060		 477,94224
521,94680
507,29206
520,25463
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 14+0
35+0
7+0
9+0		 14
35
7
9		 5.430
13.200
5.736
4.080		 471,06212
504,04228
504,46839
508,22865
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Kimya
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0
8+0
8+0
8+0		 8
8
8
8		 7.975
3.940
7.456
5.370		 461,41459
525,67638
498,34463
502,17243
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 11+0
29+0
13+0
12+0		 11
29
13
12		 10.232
23.400
16.519
11.700		 454,59192
488,56579
475,18887
480,40083
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Matematik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 6+0
5+0
2+0
2+0		 6
5
2
2		 17.261
17.700
20.113
24.800		 438,56759
496,75572
467,86210
448,76193
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Fizik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 4+0
3+0
3+0
 4
3
3
 17.594
16.200
26.046
 437,86473
499,16622
457,17271
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 77+0
66+0
61+0
57+0		 77
66
61
57		 44.469
51.800
67.115
55.800		 398,89253
453,13915
396,90493
394,53231
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 20+0
23+0
11+0
9+0		 20
23
11
9		 46.681
51.900
50.349
39.200		 396,26757
453,03587
419,18703
421,33868
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Kimya
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 2+0
1+0
3+0
 2
1
3
 47.878
59.900
117.631
 394,80625
443,83940
344,62098
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Kimya-Biyoloji Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 30+0
32+0
9+0
10+0		 30
32
9
10		 49.414
51.200
36.904
35.600		 392,93208
453,78754
439,18477
427,63553
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 78+0
73+0
68+0
67+0		 78
73
68
67		 56.145
54.300
70.433
48.700		 385,19956
450,28096
392,83007
405,26576
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 30+0
30+0
30+0
30+0		 30
30
30
30		 61.680
66.100
69.925
77.900		 379,26700
436,69984
393,45484
365,42333
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 71+0
41+0
60+0
55+0		 71
41
60
55		 68.239
66.900
124.755
78.400		 372,41028
435,78497
338,99903
364,85290
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 6+0
2+0
4+0
 6
2
4
 73.737
14.800
111.810
 366,91458
501,48037
349,69816
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Kimya-Biyoloji Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 7+0
2+0
4+0
 7
2
4
 88.356
53.500
104.982
 353,19231
451,13981
355,83329
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 62+0
37+0
49+0
46+0		 62
37
49
46		 99.314
73.000
127.278
86.200		 343,77366
428,82411
337,09874
356,11664
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Ekonomi
(İngilizce) (Burslu)		 EA 16+0
16+0
12+0
11+0		 16
16
12
11		 95
266
171
181		 501,53681
519,11851
514,98143
512,05153
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk
(Burslu)		 EA 19+0
19+0
13+0
12+0		 19
19
13
12		 207
189
110
61		 487,29209
523,14489
523,04254
530,39128
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 21+0
21+0
14+0
14+0		 21
21
14
14		 328
583
237
283		 476,54722
507,02126
510,67006
502,16737
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Psikoloji
(İngilizce) (Burslu)		 EA 13+0
12+0
8+0
7+0		 13
12
8
7		 523
727
930
422		 464,93451
502,07968
483,37280
493,39976
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 14+0
13+0
9+0
8+0		 14
13
9
8		 555
859
461
495		 464,08760
499,19831
498,49201
490,35640
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sosyoloji
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
5+0
5+0
4+0		 5
5
5
4		 889
1.210
1.894
859		 452,79389
492,15207
466,18683
476,60761
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 2+0
5+0
9+0
5+0		 2
5
9
5		 1.597
1.870
2.749
2.020		 439,56027
482,11461
456,01576
452,56085
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Felsefe
(İngilizce) (Burslu)		 EA 8+0
8+0
8+0
8+0		 8
8
8
8		 1.681
2.720
4.639
10.300		 438,22580
473,38274
441,82636
413,88092
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Ekonomi
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 5+0
17+0
13+0
10+0		 5
17
13
10		 2.446
3.360
9.386
2.730		 429,99312
467,93912
425,86634
443,62013
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 5+0
19+0
11+0
3+0		 5
19
11
3		 4.973
8.100
8.603
2.530		 413,07954
442,73361
427,75465
445,75191
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 8+0
28+0
22+0
16+0		 8
28
22
16		 6.026
22.200
34.721
28.100		 408,42216
413,14188
390,84156
386,45179
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sosyoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 13+0
12+0
12+0
19+0		 13
12
12
15		 50.455
88.300
106.456
Dolmadı		 348,29457
369,80628
344,88298
Dolmadı
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Hukuk
(Ücretli)		 EA 110+0
106+0
113+0
104+0		 110
106
113
104		 53.855
70.000
90.310
58.800		 345,89391
379,03176
353,10423
358,63219
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Felsefe
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 2+0
1+0
2+0
2+0		 2
1
2
2		 81.211
38.800
112.134
292.000		 329,48745
398,07830
342,13437
274,89600
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) İşletme
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 120+0
117+0
115+0
119+0		 120
117
115
119		 176.391
213.000
278.682
250.000		 292,04538
321,08515
289,74409
283,74769
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Ekonomi
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 89+0
77+0
85+0
83+0		 89
77
85
83		 211.237
227.000
346.516
354.000		 282,52036
316,75904
276,33047
263,64564
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 71+0
52+0
55+0
54+0		 71
52
55
54		 222.655
180.000
274.371
169.000		 279,67957
331,89457
290,69319
305,67815
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 69+0
45+0
41+0
41+0		 69
45
41
41		 266.362
264.000
392.940
388.000		 269,93721
306,78643
268,51319
258,44890
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Tarih
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 6+0
6+0
6+0
6+0		 6
6
6
6		 180
497
265
322		 472,23840
482,65866
491,59085
470,89373
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Medya ve Görsel Sanatlar
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 9+0
9+0
6+0
5+0		 9
9
6
5		 342
320
487
84		 457,26730
492,39837
478,03931
502,49273
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Arkeoloji ve Sanat Tarihi
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 7+0
7+0
7+0
9+0		 7
7
7
9		 451
1.100
553
780		 450,82298
461,98989
475,68854
450,95522
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Medya ve Görsel Sanatlar
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 5+0
17+0
10+0
11+0		 5
17
10
11		 1.700
9.570
2.545
4.910		 415,57744
406,26553
440,27772
413,60029
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Arkeoloji ve Sanat Tarihi
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 5+0
4+0
7+0
15+0		 5
4
7
13		 13.194
29.000
124.518
Dolmadı		 367,68786
376,11079
334,47678
Dolmadı
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Tarih
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 10+0
9+0
7+0
12+0		 10
9
7
9		 20.614
18.700
35.479
Dolmadı		 355,94421
388,92935
377,07632
Dolmadı
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Medya ve Görsel Sanatlar
(İngilizce) (Ücretli)		 SÖZ 47+0
34+0
40+0
31+0		 47
34
40
31		 119.143
127.000
253.208
137.000		 298,26287
323,60982
303,01680
319,78205
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Karşılaştırmalı Edebiyat
(İngilizce) (Burslu)		 DİL 3+0
3+0
3+0
3+0		 3
3
3
3		 606
516
513
552		 503,50496
521,12754
519,65975
511,42297
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Karşılaştırmalı Edebiyat
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 DİL 3+0
3+0
3+0
3+0		 3
3
3
3		 3.593
3.230
5.469
5.900		 453,93093
473,53866
448,17778
434,64576
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Vakıf)		 Karşılaştırmalı Edebiyat
(İngilizce) (Ücretli)		 DİL 12+0
12+0
9+0
9+0		 12
12
9
9		 22.007
13.600
12.925
17.000		 367,11039
407,86172
407,72771
375,70331

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Koç Üniversitesi taban puanları 2022: Koç Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?
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