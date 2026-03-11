Koca yürekli Yiğit

Aydın'ın Söke ilçesinde 5. sınıf öğrencisi Yiğit Özkan, 11 yaşındaki Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası Mert Özkaya'nın tedavisine destek olmak için gofret kutusundan yaptığı kumbara ile bağış topluyor. Aydın Valiliği onaylı yardım kampanyası başlatılan Mert'in tedavisi için yaklaşık 2.9 milyon dolar gerekiyor. 40 gün önce başlatılan kampanyada şu ana kadar hedefin yüzde 17'sine ulaşıldı.

"OTURUP AĞLADIK"

Nebahat Alpan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Yiğit Özkan da gofret kutusundan yaptığı kumbara ile mahallede kapı kapı dolaşarak Mert'in tedavisi için bağış topladı. Küçük öğrenci bununla da yetinmeyerek kumbarasını okuluna getirdi ve sınıfları gezerek arkadaşlarından da destek istedi. Mert'in babası Hasan Özkaya, Yiğit'in bu davranışı karşısında çok duygulandıklarını belirterek "Yiğit neredeyse Mert'le aynı yaşta. Empati kurup 'Ben ne yapabilirim?' diye düşünmüş ve duygudaşlık yapmış. Çok para toplamasından ziyade; böyle bir şeyi düşünmesi bizi çok etkiledi. Eşimle birlikte bunu duyunca oturup ağladık. Okuluna gidip Yiğit'i ziyaret ettik. Onu böyle güzel yetiştiren anne ve babasına selamlarımızı ilettik. Ne mutlu ki Yiğit gibi güzel yürekli, vicdanlı çocuklarımız var" dedi.