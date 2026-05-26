Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet Kocaeli bayram namazı saati
Giriş Tarihi: 26.05.2026 09:56

2026 Kurban Bayramı gelirken Kocaeli bayram namazı saati binlerce vatandaşın birincil gündem maddesi haline geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, takvim güncelleyerek il il ibadet vakitlerini listeledi. Kentteki Müslümanlar, bu verilere göre bayram sabahı camilerde saf tutacak. Peki; Kocaeli’nde bayram namazı saat kaçta?

Manevi huzurun ve yardımlaşmanın doruğa ulaştığı mübarek günlere gelinirken Marmara Bölgesi'ndeki hazırlıklar hız kazandı. Bayram coşkusunu cemaatle paylaşmak isteyen Kocaeli sakinleri, sabahın ilk ışıklarıyla ibadethanelere yönelecek.

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel koordinat hesaplamalarına göre, 2026 yılı Kurban Bayramı namazı Kocaeli'de 06:08 olarak ilan edildi.

27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı eda edilecek bu mukaddes ibadet için İzmit, Gebze, Gölcük ve diğer tüm ilçelerdeki merkez camilerde hazırlıklar tamamlandı.

ADIM ADIM CEMAATLE BAYRAM NAMAZI KILINIŞI VE NİYET

Yılda yalnızca iki defa icra edilmesi sebebiyle bayram namazının kılınış şekli ve zait tekbirleri sıklıkla karıştırılabilmektedir. İki rekatlık bu ibadete başlarken "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" denir. İlk rekatta Sübhaneke duasından sonra eller üç kez kulaklara götürülerek fazladan tekbir alınır. İkinci rekatta ise fatiha ve sure okunduktan sonra, rükuya gitmeden hemen önce yine üç defa eller kaldırılarak tekbir getirilir ve dördüncüde rükuya eğilinir.

BAYRAM HUTBESİNİN ÖNEMİ VE CAMİDE DİNLEME ADABI

Namazın selâm verilerek tamamlanmasının ardından imam hatip, minbere çıkarak Kurban Bayramı hutbesini irat eder. Cuma namazının aksine, bayram ibadetlerinde hutbe namazdan sonra okunur ve bunu dinlemek sünnettir. Hutbe esnasında cemaatin dünyevi meseleleri konuşmaması, cep telefonlarıyla ilgilenmemesi ve tam bir sessizlik içinde hatibi dinlemesi gerekir. Bu yılki hutbelerin ana eksenini yardımlaşma, akrabalık bağları ve kurban ibadetinin manevi derinliği oluşturacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

