Kocaeli bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet Kocaeli bayram namazı saati

ADIM ADIM CEMAATLE BAYRAM NAMAZI KILINIŞI VE NİYET

Yılda yalnızca iki defa icra edilmesi sebebiyle bayram namazının kılınış şekli ve zait tekbirleri sıklıkla karıştırılabilmektedir. İki rekatlık bu ibadete başlarken "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" denir. İlk rekatta Sübhaneke duasından sonra eller üç kez kulaklara götürülerek fazladan tekbir alınır. İkinci rekatta ise fatiha ve sure okunduktan sonra, rükuya gitmeden hemen önce yine üç defa eller kaldırılarak tekbir getirilir ve dördüncüde rükuya eğilinir.