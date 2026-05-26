Kocaeli bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet Kocaeli bayram namazı saati

Manevi huzurun ve yardımlaşmanın doruğa ulaştığı mübarek günlere gelinirken Marmara Bölgesi'ndeki hazırlıklar hız kazandı. Bayram coşkusunu cemaatle paylaşmak isteyen Kocaeli sakinleri, sabahın ilk ışıklarıyla ibadethanelere yönelecek.
27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı eda edilecek bu mukaddes ibadet için İzmit, Gebze, Gölcük ve diğer tüm ilçelerdeki merkez camilerde hazırlıklar tamamlandı.
Yılda yalnızca iki defa icra edilmesi sebebiyle bayram namazının kılınış şekli ve zait tekbirleri sıklıkla karıştırılabilmektedir. İki rekatlık bu ibadete başlarken "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" denir. İlk rekatta Sübhaneke duasından sonra eller üç kez kulaklara götürülerek fazladan tekbir alınır. İkinci rekatta ise fatiha ve sure okunduktan sonra, rükuya gitmeden hemen önce yine üç defa eller kaldırılarak tekbir getirilir ve dördüncüde rükuya eğilinir.
Namazın selâm verilerek tamamlanmasının ardından imam hatip, minbere çıkarak Kurban Bayramı hutbesini irat eder. Cuma namazının aksine, bayram ibadetlerinde hutbe namazdan sonra okunur ve bunu dinlemek sünnettir. Hutbe esnasında cemaatin dünyevi meseleleri konuşmaması, cep telefonlarıyla ilgilenmemesi ve tam bir sessizlik içinde hatibi dinlemesi gerekir. Bu yılki hutbelerin ana eksenini yardımlaşma, akrabalık bağları ve kurban ibadetinin manevi derinliği oluşturacak.