Kocaeli için tarihi gün: Dev köstebekler tünel açmaya başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Körfezray Metrosu'nda tarihi bir gün yaşandı. Bir süre önce Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'na getirilen Tünel Açma Makinesi (Tunnel Boring Maching) TBM'lerin 2'si, montajlarının tamamlanması sonrasında ilk tünel kazısına başladı. Bu tarihi an için TBM'lerin bulunduğu istasyonda tören düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, siyasi parti temsilcileri ve STK yöneticileri katıldı. Binlerce kişi de hem alanda hem de sosyal medyada bu tarihi ana tanıklık etti.

BÜYÜKAKIN; KOCAELİ LOKOMOTİF BİR ŞEHİR

"Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz" diyerek sözlerine başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, şunları söyledi: "Kocaeli çok büyük bir şehir. Türkiye açısından baş öneme sahip bir şehir. Hem limanlarıyla hem de sanayi kuruluşları ile Türkiye'nin lokomotifi bir şehir ve büyümeye devam eden bir şehir. Böyle şehrin beraberinde getirdiği yükler, problemler de var. Özellikle trafiğin bu büyüme ile beraber olduğunu da biliyoruz.

TOPLU TAŞIMA TEŞVİK EDİLMELİ

Kocaeli'nin vizyon anlamında yapılması gereken şey toplu taşımanın teşvik edilmesi. Toplu taşımanın tüm ulaşımdaki payı, hali hazırda yüzde 16 seviyesinde. Bunu 32'ye çıkarmamız gerek. Raylı taşımanın seviyesi de toplu taşıma içerisinde yüzde 7 seviyesinde. Bunu da yüzde 14'e çıkarmamız lazım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bütün planlamalarımızı ve bakanlık ile görüşmelerimizi bu doğrultuda yürütüyoruz. Gebze-Darıca Metrosu ve şu anda TBM'leri devreye alacağımız Kuzey Metro çalışması ile birlikte Güney Metrosu'nda alan proje çalışmalarını başlattık.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Sayın Bakanımıza da bir kez daha arz ettik. Onun da yakın zamanda devreye alınması ile birlikte Kocaeli toplu taşıma sistemi hem hızlı, hem güvenli hem de entegre bir toplu taşıma sistemine doğru gidiyor. İnanılmaz bir şey yapılıyor burada aslında. Çok zorlu koşullarda, çok zor şartlarda çalışmalar yapılıyor. Ben hem Bakanlık yetkililerine hem de müteahhit personellerine çok teşekkür ediyorum. Zorlu şartlarda büyük emek veriyorlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na bu proje için kentimiz adına teşekkür ediyorum. Kazasız belasız hızlı bir şekilde projenin hayata alınması, Kocaeli için büyük bir yaşam kaynağı olacak."

KOCAELİ'DEN İSTANBUL'A BAĞLANTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuşmasında raylı sistemlerin önemine değindi. Hayata geçirdikleri projelerle Kocaeli'yi İstanbul'a bağlayacaklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Yapımı devam eden Gebze OSB-Darıca Metrosu günde 330 bin yolcuya hizmet verecek. Gar İstasyonu ile Marmaray Hattı'na, Adliye İstasyonu'nda ise ileride yapılacak bir metro hattı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na erişim sağlanacak.

KOCAELİ, KÖRFEZRAY İLE NEFES ALACAK

Tamamlandığında şehrin nabzını hızlandıracak olan Körfezray'ı, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda Kocaeli'nin ekonomik ve sosyo-kültürel kalkınmasına güç katacak bir hamle olarak görüyoruz. Kocaeli'nin doğu-batı aksında, 28,5 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilecek ve 18 istasyon ile Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında hizmet verecek. İlk yıllarında günde yaklaşık 300 bin yolcuya hizmet verecek hattımızın yolcu sayısının ileride 500 bine ulaşacağını öngörüyoruz. Modern mühendislik tekniklerini kullanacağız. Tüm kazıları Nisan 2028'de tamamlamayı planlıyoruz.

10 İSTASYON 2028'DE AÇILACAK

İlk etapta Derince Eğitim Araştırma Hastanesi- Otogar arası 10 istasyon ile 14 kilometrelik hattı 2028 sonunda, hattın tamamını ise 2029 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Körfezray, Kocaeli'nin mevcut ve planlanan ulaşım ağlarıyla tam bir entegrasyon da sağlayacak. Bu sayesŞde, Kocaeli'nin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunacağız. Proje, Kocaeli'nin daha geniş bölgelerine hizmet verecek ve şehrin kent içi ulaşım altyapısını geleceğe taşıyacak" dedi.

BUTONA BASILARAK TBM'LER ÇALIŞTIRILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşmalarının ardından protokol üyeleri butona basarak, dev köstebeklerin tünel kazı işlemine başlamalarını sağladı. Böylece 2 TBM 25 metre derinliğindeki istasyondan tünel kaçmaya başladı.

GÜNDE 12 METRE KAZACAK

Halk arasında dev köstebekler olarak bilinen TBM'lerin her biri 100 metre uzunluğunda. Toplam ağırlığı 670 ton, genişliği ise 7 metre. Körfezray Metrosu inşaatında toplam 6 TBM kullanılacak. 2 TBM, ilk etapta İzmit Doğu İstasyonu istikametinde tünel açacak ve günde 12 metreye kadar ilerleyebilecek.

6 TBM AYNI ANDA SAHADA

Körfez istikametinde ise 2 ay içinde 4 TBM birden devreye alınacak. Böylece, 6 TBM'nin aynı anda tünel kazma işlemini yürütmesi ile birlikte çalışmalar son derece hızlı ve kesintisiz yürütülecek. TBM'lerin her biri 100 metre uzunluğunda. Toplam ağırlığı 670 ton, genişliği ise 7 metre civarında. 24 saat boyunca durmaksızın çalışma kapasitesine sahip TBM'ler, birçok noktada 20 metre derinlikte kazı yapacak. Bazı noktalarda ise derinlik 70 metreye kadar inebilecek. TBM'ler, çok düşük seslerde yerin altını delen makineler olarak biliniyor. Bu nedenle tüm işlemler sırasında, hiçbir şekilde gürültü sorunu yaşanmayacak