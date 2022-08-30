Kocaeli Kamp Alanları – En İyi Kocaeli Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifiyle Nasıl Gidilir?

Kocaeli sayısız doğal güzelliği barındıran ve adeta cennet gibi yerleri bulunan birçok noktaya sahiptir. İstanbul'a da yakın olması buranın cazip olmasına sebebiyet vermektedir. Kampçıların en çok ziyaret ettiği şehirlerden biri olma özelliğini taşıyan Kocaeli, bu konuda gerçekten çok fazla çeşitliliğe sahip bir şehirdir. Bölge olarak Kocaeli içinde kamp yapılabilecek sayısız nokta bulunmaktadır. Yazımızda bizler de Kocaeli kamp alanları, en iyi Kocaeli çadır kamp alanları nerede ve yol tarifi ile nasıl gidilir gibi başlıklarla sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

KOCAELİ KAMP ALANLARI

İstanbul'a yakın bir konumu olan Kocaeli, özellikle çevresindeki şehirlerden fazlasıyla ziyaretçi almaktadır. Birçok doğal güzelliğe sahip olan Kocaeli yılın her mevsimi yerli ve yabancı turisti kendine çekebilmektedir. Birçok kamp alanını da barındıran Kocaeli kampçıların da uğrak noktasıdır. Kocaeli'nde bulunan kamp alanları ise şunlardır:

Ballıkayalar Tabiat Parkı Kamp Alanı

Menekşe Yaylası Kamp Alanı

Sardala Koyu Kamp Alanı

Karaaslan Kamping

Kapri Plajı Kamp Alanı

İnönü Yaylası Kamp Alanı

Ormanya Kamp Alanı

Aytepe Diriliş Kamp Alanı

Ercuva Yaylası Kamp Alanı

Beşkayalar Tabiat Parkı Kamp Alanı

Kayaüstü Yaylası Kamp Alanı

Kerpe Doğa Çadır Kampı

Ayvaz Camping

Bağırganlı Plajı Kamp Alanı

Yamaç Camping

Gazilerdağı Tabiat Parkı Kamp Alanı

Serindere Kanyonu Kamp Alanı

Kuzuyayla Tabiat Parkı Kamp Alanı

Yuvacık Barajı (Kirazdere Barajı) Kamp Alanı

Karakaya Piknik Alanı Ve Kamp Alanı

Suadiye Tabiat Parkı Kamp Alanı

Maşukiye Kamp Alanı

Cebeci Plajı Kamp Alanı

Uzunkum Tabiat Parkı Kamp Alanı

Çınarlıdere Mesire Alanı Ve Kamp Alanı

Karaca Dağ Evleri Kamp Alanı

Ömerağzı Koyu Kamp Alanı

Kumcağız Halk Plajı Kamp Alanı

KOCAELİ ÇADIR KAMP ALANLARI

Kocaeli çadır kampı konusunda birçok çeşidi elinde bulundurmaktadır. Genel olarak da bu şehre gelecek olan kişiler nerede kamp yapacaklarının kafa karışıklığını yaşar. Çünkü Kocaeli ciddi anlamda birçok doğal güzelliği bünyesinde bulundurmaktadır. Vermiş olduğumuz listedeki yerleri inceleyebilir haklarındaki ayrıntılı bilgileri öğrenerek kararınızı daha kolay verebilirsiniz.