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Giriş Tarihi: 30.8.2022 00:13 Son Güncelleme: 30.8.2022 00:14

Kocaeli Kamp Alanları – En İyi Kocaeli Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifiyle Nasıl Gidilir?

Kocaeli, kamp alanları bakımından coğrafi konum dolayısıyla da büyük zenginliklere sahip bir şehirdir. Sayısız doğal kamp alanları ve güzelliği bulunan Kocaeli’nde merak edilen en önemli konulardan biri de bu güzelliklerin nerede olduğu ve ulaşımının nasıl olacağı konusudur. Peki Kocaeli’ndeki bu kamp alanları nerededir? En iyi Kocaeli çadır kamp alanları ve yol tarifi ile nasıl gidilir?

Kocaeli Kamp Alanları – En İyi Kocaeli Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifiyle Nasıl Gidilir?

Kocaeli sayısız doğal güzelliği barındıran ve adeta cennet gibi yerleri bulunan birçok noktaya sahiptir. İstanbul'a da yakın olması buranın cazip olmasına sebebiyet vermektedir. Kampçıların en çok ziyaret ettiği şehirlerden biri olma özelliğini taşıyan Kocaeli, bu konuda gerçekten çok fazla çeşitliliğe sahip bir şehirdir. Bölge olarak Kocaeli içinde kamp yapılabilecek sayısız nokta bulunmaktadır. Yazımızda bizler de Kocaeli kamp alanları, en iyi Kocaeli çadır kamp alanları nerede ve yol tarifi ile nasıl gidilir gibi başlıklarla sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

KOCAELİ KAMP ALANLARI

İstanbul'a yakın bir konumu olan Kocaeli, özellikle çevresindeki şehirlerden fazlasıyla ziyaretçi almaktadır. Birçok doğal güzelliğe sahip olan Kocaeli yılın her mevsimi yerli ve yabancı turisti kendine çekebilmektedir. Birçok kamp alanını da barındıran Kocaeli kampçıların da uğrak noktasıdır. Kocaeli'nde bulunan kamp alanları ise şunlardır:

  • Ballıkayalar Tabiat Parkı Kamp Alanı
  • Menekşe Yaylası Kamp Alanı
  • Sardala Koyu Kamp Alanı
  • Karaaslan Kamping
  • Kapri Plajı Kamp Alanı
  • İnönü Yaylası Kamp Alanı
  • Ormanya Kamp Alanı
  • Aytepe Diriliş Kamp Alanı
  • Ercuva Yaylası Kamp Alanı
  • Beşkayalar Tabiat Parkı Kamp Alanı
  • Kayaüstü Yaylası Kamp Alanı
  • Kerpe Doğa Çadır Kampı
  • Ayvaz Camping
  • Bağırganlı Plajı Kamp Alanı
  • Yamaç Camping
  • Gazilerdağı Tabiat Parkı Kamp Alanı
  • Serindere Kanyonu Kamp Alanı
  • Kuzuyayla Tabiat Parkı Kamp Alanı
  • Yuvacık Barajı (Kirazdere Barajı) Kamp Alanı
  • Karakaya Piknik Alanı Ve Kamp Alanı
  • Suadiye Tabiat Parkı Kamp Alanı
  • Maşukiye Kamp Alanı
  • Cebeci Plajı Kamp Alanı
  • Uzunkum Tabiat Parkı Kamp Alanı
  • Çınarlıdere Mesire Alanı Ve Kamp Alanı
  • Karaca Dağ Evleri Kamp Alanı
  • Ömerağzı Koyu Kamp Alanı
  • Kumcağız Halk Plajı Kamp Alanı

KOCAELİ ÇADIR KAMP ALANLARI

Kocaeli çadır kampı konusunda birçok çeşidi elinde bulundurmaktadır. Genel olarak da bu şehre gelecek olan kişiler nerede kamp yapacaklarının kafa karışıklığını yaşar. Çünkü Kocaeli ciddi anlamda birçok doğal güzelliği bünyesinde bulundurmaktadır. Vermiş olduğumuz listedeki yerleri inceleyebilir haklarındaki ayrıntılı bilgileri öğrenerek kararınızı daha kolay verebilirsiniz.

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Kocaeli Kamp Alanları – En İyi Kocaeli Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifiyle Nasıl Gidilir?
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