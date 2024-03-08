Kocaeli Kartepe’de yürekleri burkan yangın faciası

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Derbent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yalnız yaşadığı öğrenilen İmran Özçelik'e ait tek katlı evde yangın çıktı. Oturma odasında öğrenilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında yürüme güçlüğü çeken Özçelik, alevlerin hızla yayılmasıyla evin içinde mahsur kaldı.

Komşuların durumu fark etmesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi ve olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri olay yerine vardığında, maalesef İmran Özçelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı. Özçelik'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.