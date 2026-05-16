Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli merkezli 30 ilde dev operasyon! Sahte araç kiralama siteleriyle vurgun yapan şebeke yakalandı: 44 tutuklama
Giriş Tarihi: 16.05.2026 12:07

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte araç kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran şebeke yakalandı. Hesaplarında 102 milyon liralık işlem hacmi saptanan ve 'call center' yöntemiyle vurgun yapan 78 şüpheliden 44'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Yaşam
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' soruşturması kapsamında, şüphelilerin sahte internet siteleri kurdukları saptandı. Şüphelilerin bu sitelerde araç kiralama ilanları paylaşarak vatandaşlardan kapora ve ürün bedeli adı altında para talep ettiği, yabancı uyruklu kişiler adına açılan açık hatlar üzerinden 'call center' yöntemiyle görüşmeler yaptığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 88 olayda toplam 82 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında 102 milyon 537 bin 630 TL'lik işlem hacmi bulunduğu saptandı. Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde, 2'sinin yurt dışında olduğu öğrenildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, İzmir, Ağrı, Kayseri, Kırklareli, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Nevşehir, Sivas, Şırnak, Yalova ve Zonguldak'ta 12 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 78 şüpheli, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ile dün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

FİRARİ ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Çıkarıldıkları mahkeme tarafından 78 şüpheliden 44'ü tutuklanırken, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest kaldı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
