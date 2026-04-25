Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlendi: Dev ’yolsuzluk’ ve ’rüşvet’ operasyonu! 12 tutuklama

MEMURLAR DA VAR

Şüphelilerden orman işletme şefleri A.F., A.B. muhtarlar M.Y. ve E.Ç., orman muhafaza memurları M.Y. ve M.A.D., kesimciler T.H., Ş.Ş., Ö.Y., R.C., B.A.H. ve C.C., jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 6'sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer yandan soruşturmanın başında gözaltına alınan ve tutuklanan orman işletme şeflerinden Hüseyin Buğra Dege'nin tutuklu halinin devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör