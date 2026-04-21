Kocaeli merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu: 21 gözaltı

Giriş Tarihi: 21.04.2026 11:47

Kocaeli merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen geniş çaplı rüşvet operasyonunda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "Orman Kanununa Muhalefet", "suç gelirlerini aklama" ve "görevi kötüye kullanma" gibi suçlamalar ile başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma ve Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaeli, Bolu, Sakarya, Afyonkarahisar ve Adana illerindeeş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 21 zanlının tamamı yakalandı.Gözaltına alınanlar arasında; 3 orman işletme şefi, 4 orman muhafaza memuru, 1 orman mühendisi, 9 orman kesim müteahhidi, 3 muhtar ve 1 emlakçı bulunduğu öğrenildi.şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

