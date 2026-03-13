Kocaeli merkezli dev operasyon: Sahte şirketle 105 milyon TL’lik dolandırıcılık

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelindeki firmaları kendilerini Azerbeycanlı bir şirketin yöneticileri gibi tanıtarak 105 milyon TL dolandırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kocaeli merkezli 7 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonda aralarında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt liderinin de olduğu 25 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

105 MİLYON TL'LİK PARA TRAFİĞİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüphelilerin, firmalarla iş yapma vaadiyle iletişime geçtiği ve sahte ilanlar ile açık hatlar üzerinden kurdukları çağrı merkezi sistemiyle dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle Türkiye genelindeki şirketleri hedef aldığı öğrenildi.Siber polis tarafından yapılan teknik ve mali incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda 105 milyon 861 bin 637 TL'lik para hareketi tespit edildi. Soruşturma kapsamında örgütün Kocaeli başta olmak üzere Türkiye genelinde 28 firmayı dolandırdığı belirlendi.

81 YIL HAPİSLE ARANAN ÖRGÜT LİDERİ

Yapılan tespitlerin ardından 10 Mart tarihinde Kocaeli merkezli olmak üzere 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt lideri H.İ.A. dahil toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 29 cep telefonu, 32 SIM kart, 2 tablet, 2 harici disk, kuru sıkıdan dönüştürülmüş bir tabanca ve 53 fişek ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.