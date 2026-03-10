Kocaeli merkezli dev siber operasyonu: 105 milyon TL’lik vurgun ortaya çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin siber suçların önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir dolandırıcılık çetesi deşifre edilerek çökertildi.Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sahte ilanlar vererek vatandaşları aradıkları ve "call center" yöntemiyle görüşmeler yaparak dolandırıcılık gerçekleştirdikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında suç örgütü üyelerinin hesaplarında 105 milyon 861 bin 637 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler ve elde edilen bilgiler doğrultusunda 10 Mart 2026 tarihinde Kocaeli merkezli 7 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç örgütü üyelerine yönelik yapılan çalışmalarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında örgütün lideri olduğu belirlenen ve hakkında 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.A'nında bulunduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyale el konuldu. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 29 cep telefonu,32 SIM kart,2 tablet,2 HDD,1 kuru sıkıdan bozma silah ve 53 fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheli şahsın 13 Mart 2026 tarihinde savcılığa sevk edileceği öğrenildi.