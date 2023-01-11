Kocaeli TOKİ kura tarihleri belli oldu! 2023 Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yanıt buldu. Toplam 5 bin 200 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, ilçe ilçe gerçekleştirilecek olup Ocak ayında tamamlanacak. Çekilişin ardından İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra Kocaeli TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı erişime açılacak. Bu noktada 2+1 ve 3+1 konutlar için başvuru yapan vatandaşlar ''Kocaeli TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, 2023 Kocaeli TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi.