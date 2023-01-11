Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli TOKİ kura tarihleri belli oldu! 2023 Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 11.1.2023 09:46

Kocaeli TOKİ kura tarihleri belli oldu! 2023 Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Kocaeli TOKİ kura tarihleri takvimi belli oldu. Güncellenen sosyal konut kura takvimine göre, Kocaeli TOKİ kura çekimi Ocak ayı içerisinde tamamlanacak. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak çekiliş ile İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra ilçelerinde inşa edilecek 5 bin 200 konut hak sahibini bulacak. Projeye başvuruda bulunan vatandaşlar, Kocaeli TOKİ kura sonuçları ile 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine e devlet üzerinden ulaşabilecek. Peki, Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar.

Kocaeli TOKİ kura tarihleri belli oldu! 2023 Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yanıt buldu. Toplam 5 bin 200 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, ilçe ilçe gerçekleştirilecek olup Ocak ayında tamamlanacak. Çekilişin ardından İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra Kocaeli TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı erişime açılacak. Bu noktada 2+1 ve 3+1 konutlar için başvuru yapan vatandaşlar ''Kocaeli TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, 2023 Kocaeli TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi.

KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ BELLİ OLDU!

İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası il il çekilmeye devam ediyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde takvim güncellendi. Böylece Kocaeli TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu.

KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Kocaeli kuraları 18 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve 21 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.

TOKİ KOCAELİ KURA TARİHLERİ

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Kocaeli kura çekimi 18-19-20-21 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 5 bin 2022 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda çekilecek.

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

18 Ocak: İzmit (Sekbanlı-Sepetçi)

19 Ocak: Derince Sopalı Mahallesi

20 Ocak: Gebze (Kirazpınar), Körfez (İlimtepe)

21 Ocak: Dilovası, Kandıra Orhan Mahallesi

TOKİ KOCAELİ EVLERİ NELERDE?

İlçelere göre evler şöyle:

Kocaeli İzmit (Sekbanlı-Sepetçi): 2255

Kocaeli Derince Sopalı Mahallesi: 260

Kocaeli Gebze (Kirazpınar): 450

Kocaeli Körfez (İlimtepe): 1000

Kocaeli Dilovası: 1150

Kocaeli Kandıra Orhan Mahallesi: 85

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kocaeli kura sonuçları, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ KOCAELİ KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MART 2023'E KADAR KONUTLAR İÇİN TÜM KURALARIN TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

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Kocaeli TOKİ kura tarihleri belli oldu! 2023 Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?
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