Kocaeli TOKİ kura tarihleri belli oldu! 2023 Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Kocaeli TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yanıt buldu. Toplam 5 bin 200 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, ilçe ilçe gerçekleştirilecek olup Ocak ayında tamamlanacak. Çekilişin ardından İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra Kocaeli TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı erişime açılacak. Bu noktada 2+1 ve 3+1 konutlar için başvuru yapan vatandaşlar ''Kocaeli TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, 2023 Kocaeli TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi.
İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası il il çekilmeye devam ediyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde takvim güncellendi. Böylece Kocaeli TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu.
TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Kocaeli kura çekimi 18-19-20-21 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
Toplamda 5 bin 2022 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda çekilecek.
İşte ilçe ilçe kura takvimi:
18 Ocak: İzmit (Sekbanlı-Sepetçi)
19 Ocak: Derince Sopalı Mahallesi
20 Ocak: Gebze (Kirazpınar), Körfez (İlimtepe)
21 Ocak: Dilovası, Kandıra Orhan Mahallesi
İlçelere göre evler şöyle:
Kocaeli İzmit (Sekbanlı-Sepetçi): 2255
Kocaeli Derince Sopalı Mahallesi: 260
Kocaeli Gebze (Kirazpınar): 450
Kocaeli Körfez (İlimtepe): 1000
Kocaeli Dilovası: 1150
Kocaeli Kandıra Orhan Mahallesi: 85
TOKİ Kocaeli kura sonuçları, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.
Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.