Kocaeli’de 60 milyon TL’lik sahte fatura operasyonu: 57 şüpheli gözaltında

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından mali suçlara yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında, sahte fatura düzenleyerek kamu kurumlarını dolandıran ve vergi kaybına neden olan bir suç örgütüne karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.Kocaeli merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, sahte fiş ve fatura basarak devlete büyük oranda vergi kaybı yaşattıkları tespit edilen 57 şüpheli gözaltına alındı.

10 BİN SAHTE FATURA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından, operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, daha önce yapılan ara yakalamalarla, suç örgütünün sahte akaryakıt yazar kasa fişleri ve sahte fatura düzenlediğinin tespit edildiği belirlendiği ifade edildi. Operasyonlarda bugüne kadar bin 521 adet sahte akaryakıt yazar kasa fişi ve sahte fatura ele geçirildi. Eş zamanlı operasyonlar sırasında ise 3 farklı adreste fatura üretiminde kullanılan cihazlar, yaklaşık 1O bin sahte fatura ve sahte faturaların dağıtımına ilişkin alıcı listeleri ele geçirildi. Öte yandan operasyonda ele geçirilen sahte faturaların piyasa değerinin yaklaşık 60 milyon TL olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER CUMA GÜNÜ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 57 şüphelinin, emniyette sorguları tamamlandıktan sonra 8 Kasım 2024 tarihinde Gebze Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.