Kocaeli’de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede çalışmalar sürüyor

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı apartmanın enkazında ön inceleme sonrası başlatılan enkaz kaldırma çalışması devam ediyor.

Gebze Belediyesi ekipleri, iş makinesi desteğiyle molozları hafriyat kamyonuna yükleyip alandan taşıyor.

Uzman ekipler de belirli periyotlarda cihazlarla zeminde ölçüm gerçekleştiriyor.

Sondaj aracıyla enkaz ve çevresinde bulunan alanda 20 metreye kadar sondaj yapılıp toprak cinslerine ilişkin veriler toplanıyor.

Bölgede çeşitli kamu kurum ve kuruluşundan 400'ün üzerinde personelin yanı sıra üniversiteler ve TÜBİTAK'tan araştırmacılar görev yapıyor.

Jeoradar ile yapıların "röntgeni çekilirken, jeodezik ölçüm aracıyla da binalarda anlık deformasyon ve hareketlilikler raporlanıyor.

Bölgedeki 1000'in üzerinde binada tarama çalışmaları da sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.

Bölgede, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birimden oluşan 21 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.