Kocaeli’de ahırda yangın! Çok sayıda hayvan telef oldu

Dilovası'ndaki yangın, saat 04.30 sıralarında Tavşancıl Mahallesi'nde bulunan ahırda çıktı. İsmet Orhan'a ait ahırdan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrısı itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kısa sürede büyüyen yangın, tüm ahırı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını söndürüldü.
ÇOK SAYIDA HAYVAN TELEF OLDU
Yangının nedeniyle ahırdaki 80 küçükbaş, 180 hindi ve 200 tavuğun öldüğü belirlendi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı başlatıldı.