Kocaeli’de akılalmaz olay! Bayramda kesilen parmağı hayatını kararttı: Başına gelmeyen kalmadı!





"İKİNCİ GİTTİĞİM HASTANE SEBEBİYLE PARMAĞIMI KAYBETTİM"

Güleryüz, bayramın ardından başka bir özel hastaneye başvurduğunu anlatarak, "Buradaki hastanede acil ameliyata alınmam gerektiği söylendi. Burada da MR veya herhangi tetkik yapılmadan ameliyata alındım. Ondan sonra 2 kez daha ameliyat geçirdim. Bu süreçte doktorlar parmağımın kurtarılamayacağını söyledi. Parmağımın tendon damarı ve sinir damarı tutmadı. Parmağım çürümeye başladı. Bize yaptıkları teklif şu oldu; 'Parmağı bükeriz, katlayıp geriye bırakırız' dediler. Biz de kabul etmedik. 'Çürümüş parmağı içeriye nasıl katlayabilirsiniz?' dedik. Onlar da yapacak başka çarelerinin olmadığını söylediler. Biz de başka hastanelerden randevu aldık ve başka hastanelere gittik. Parmağın ampute edilmesi gerektiği söylendi. Parmağım ampute edildi. Büyük ihtimalle ikinci gittiğim hastane sebebiyle parmağımı kaybettim çünkü ameliyatlardan sonra herhangi röntgen ya da MR çekimi yapılmadı. Bunu doktora söylediğimiz halde doktor bizi dinlemedi. Bize 'iyiye gidiyor' dedi" ifadelerini kullandı.